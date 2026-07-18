Diésel sigue caro en más de mil 700 gasolineras, acusa el Gobierno de México

El Gobierno de México insiste que las más de 10 mil estaciones de gasolina que venden diésel deben estar adheridas al llamado "Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel", por lo que aún faltan mil 721 estaciones.

Indicó que, luego de dar a conocer un listado de más de 2 mil estaciones, hace una semana, 435 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario, por lo que son 8 mil 481 estaciones de servicio adheridas (83% del sector).

Cabe señalar que las casi 2 mil estaciones que faltan se ubican en las 32 entidades del país, pero destacan Baja California, Sonora y Tamaulipas con más de 120 y hasta más de 200 estaciones sin que estén en el acuerdo.

Desafíos y seguimiento en la adhesión al Acuerdo Voluntario

"Con esta estrategia, el precio nacional se mantiene por debajo de 27 pesos por litro y, en zonas fronterizas, menor a 25.39 pesos por litro, gracias a la tasa del IVA de 8.0% en esas regiones", destacaron en un comunicado conjunto las secretarías de Hacienda, de Energía, de la Defensa Nacional, así como Pemex, la Comisión Nacional de Energía, la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

La administración federal acusó que a la fecha, mil 721 estaciones continúan vendiendo el diésel a precios "significativamente superiores a los observados en el mercado", según la lista que dio a conocer el gobierno de México.

El gobierno federal aseveró que se mantienen vigentes, de manera coordinada, los estímulos fiscales, esto es al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); la reducción de comisiones, con lo que se trabaja en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM).

Pero también la de Sociedades Emisoras de Vales, A.C., para disminuir las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios electrónicos.

De igual forma, está el apoyo de Pemex que "respalda esta iniciativa ofertando combustibles a precios competitivos e incorporando más gasolineras a su transporte de última milla, mejorando el costo del flete desde sus Terminales de Almacenamiento y Despacho"; la logística y seguridad.

Toda vez que con esto último se refuerza continuamente la seguridad en estaciones de servicio y carreteras, y se optimizan las cadenas logísticas de suministro en todo el territorio nacional.

El Gobierno de México aseguró que continuará fortaleciendo la vigilancia del mercado de los combustibles, con el fin de garantizar una competencia justa y proteger el bienestar de todas y todos los mexicanos.