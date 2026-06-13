PRI propone agravante en trata digital de menores

La Cámara de Diputados analiza una propuesta de la fracción del PRI para considerar como modalidad agravada de la trata de personas cuando el enganche de menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender que el significado del hecho, sea por medio de tecnologías de la información, redes sociales o videojuegos.

Además, solo para ese supuesto esta conducta no admitirá beneficios de libertad anticipada ni reclasificación a tipos penales menores como estupro o corrupción, cuando exista evidencia de fines de explotación o reclutamiento criminal.

Acciones legislativas para combatir la trata digital de menores

El objetivo del documento, remitido a la Comisión de Derechos Humanos, no es ampliar el derecho penal por reflejo punitivo, sino cerrar una grieta normativa que hoy permite que el enganche digital de personas menores de edad sea investigado tarde, calificado mal o castigado por debajo de su verdadera gravedad.

La diputada priista Ariana del Rocío Rejón Lara impulsa reformar el artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Y explica que de esta forma se busca blindar tácticamente la ley frente al reclutamiento digital, lo que constituye una decisión de protección integral, actualización jurídica y defensa efectiva de la niñez y la adolescencia.

Impacto y desafíos del reclutamiento digital en la trata de personas

Indica que la trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes "ya no opera solamente en estaciones de autobús, calles, terminales o centros de explotación física.

"Hoy se incuba, acelera y ejecuta también desde pantallas, perfiles falsos, chats privados, plataformas de redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos en línea y ecosistemas digitales diseñados para la interacción permanente".

Es más, destaca que cuando el enganche ocurre en un entorno digital, "el daño no es menor ni accesorio; por el contrario, la capacidad de acecho, manipulación, segmentación de víctimas y expansión del control criminal se multiplica".

La legisladora comenta que la ley vigente reconoce la trata, sanciona la captación y prevé agravantes generales, pero todavía no identifica el uso de tecnologías de la información como medio comisivo agravado.

Pero ahora "la trata de menores en México ha mutado hacia entornos digitales, las carpetas de investigación aumentaron en el último año y una parte relevante de los procesos de captación del crimen organizado comienza en redes sociales o plataformas de gaming".

No deja de mencionar que la ley ya reconoce la gravedad de la captación y de la intervención de terceros, pero no contempla de manera expresa que el uso de tecnologías de la información, redes sociales, plataformas digitales o videojuegos constituya por sí mismo una modalidad agravada.

Lo anterior, se advierte, pese a que incrementan exponencialmente el alcance, anonimato, repetición y capacidad de control del tratante.

Señala que los beneficios de esta reforma son directos, toda vez que se actualiza la ley frente al modus operandi real de tratantes y redes de reclutamiento, mejora la tipificación inicial, lo que impacta en mejores líneas de investigación, preservación de evidencia digital.

También en la judicialización del caso con la gravedad correspondiente; corrige incentivos institucionales que hoy favorecen la fragmentación del hecho en delitos menores o adyacentes.

Además de que fortalece la protección reforzada de la infancia, al reconocer que el daño no comienza cuando la víctima ya fue trasladada o explotada materialmente, sino desde el momento mismo en que es captada, aislada, seducida y dominada mediante herramientas digitales.