Diputados proponen que canchas de futbol sean captadoras de agua pluvial

Diputados locales exhortaron a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías a instalar sistemas de captación de agua pluvial bajo las canchas de futbol de la capital.

La diputada del PT, Miriam Saldaña Chairez, precisó que la modernización de recintos de cara al Mundial de Fútbol representa una coyuntura ideal para implementar este tipo de proyectos con visión de futuro.

Explicó que la modernización de instalaciones deportivas en el marco del Mundial representa una oportunidad para incorporar sistemas de captación de agua pluvial.

Dijo que el objetivo es aprovechar espacios de uso comunitario para convertirlos en infraestructura hídrica estratégica.

Saldaña Cháirez expuso que el modelo hídrico basado en expulsar el agua del territorio resulta insuficiente, ya que la ciudad padece actualmente de desabasto, sobreexplotación de acuíferos e inundaciones severas derivadas del cambio climático y la urbanización desmedida.

"Durante mucho tiempo se pensó que el agua de lluvia era un problema que debía desecharse rápidamente a través del drenaje, sin embargo, la realidad nos ha demostrado que esa visión ya no es suficiente ni sostenible", señaló.

Beneficios y objetivos de la captación pluvial en canchas de futbol

Señaló que esta propuesta busca aprovechar la infraestructura comunitaria existente para convertirla en puntos estratégicos de gestión hídrica, sin alterar la función social y recreativa de los centros deportivos.

"Las canchas de futbol distribuidas en parques deportivos, unidades habitacionales y espacios públicos de toda la capital, representan una oportunidad real para captar, almacenar e infiltrar agua de lluvia sin afectar su función social y deportiva", agregó.

Asimismo, acotó que apostar por la captación pluvial y por vasos reguladores bajo canchas deportivas es apostar por una ciudad más resiliente, más sustentable y más justa en el uso del agua.

Los beneficios de estos vasos reguladores incluyen la prevención de inundaciones mediante la retención temporal de grandes volúmenes de lluvia, la disminución de la presión sobre el drenaje profundo y el abastecimiento de agua para uso no potable como el riego de áreas verdes y servicios sanitarios.

"No podemos seguir permitiendo que el agua que podría ayudar a recargar nuestros acuíferos termine convertida en inundación, desperdicio y crisis. Transformemos nuestras canchas en espacios que además de proporcionarnos convivencia y deporte nos proporcionen también recargas de mantos acuíferos, economía circular hídrica y alivio a la presión del drenaje profundo", manifestó.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Alcaldías y Límites Territoriales para su respectivo análisis y dictamen.