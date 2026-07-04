Buscan regular la identidad digital y castigar suplantaciones con inteligencia artificial

La creación de imágenes, videos, audios o cualquier representación generada con inteligencia artificial para hacerse pasar por otra persona podría quedar regulada en México. En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa para reconocer la identidad digital como una categoría jurídica autónoma y sancionar el uso no autorizado de ese tipo de contenidos.

Iniciativa del diputado Oscar Bautista para proteger la identidad digital

El diputado del PVEM, Oscar Bautista Villegas, planteó reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares mediante la incorporación de un nuevo Capítulo XIII con ocho artículos que establecen un marco jurídico para proteger a las personas frente a la generación, simulación, reproducción o alteración de su identidad mediante tecnologías digitales e inteligencia artificial. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población.

Entre los cambios, la iniciativa incorpora una definición amplia de identidad digital para incluir rasgos biométricos, patrones de comportamiento, datos inferidos y la denominada huella algorítmica, además de establecer los conceptos de representación sintética e instrucciones post mortem.

Principios y derechos en el tratamiento de la identidad digital

Con ello, argumentó, se busca que la legislación no sólo proteja los datos personales tradicionales, sino también las nuevas formas en que una persona puede ser reproducida o imitada mediante inteligencia artificial.

El proyecto establece que el tratamiento de la identidad digital deberá regirse por los principios de consentimiento expreso, finalidad específica, licitud, lealtad, proporcionalidad, minimización, responsabilidad, transparencia y seguridad. Asimismo, prohíbe generar, difundir, comercializar o utilizar una identidad digital sin autorización de su titular, salvo los casos previstos por la ley.

La propuesta también reconoce el derecho de las personas a oponerse en cualquier momento a la creación o difusión de representaciones sintéticas; solicitar su eliminación inmediata cuando hayan sido elaboradas sin consentimiento; exigir su rectificación si contienen información inexacta, desactualizada o distorsionan su identidad, y reclamar la reparación integral de los daños ocasionados por el uso indebido de esos contenidos.

En caso de fallecimiento del titular, las instrucciones que haya dejado sobre el uso de su identidad digital deberán ser respetadas por quienes administren esa información. Si no existen disposiciones expresas, los herederos o quienes acrediten interés jurídico podrán ejercer los derechos previstos en la ley.

Además, las empresas o personas responsables de desarrollar sistemas capaces de generar representaciones sintéticas estarán obligadas a realizar evaluaciones de impacto en derechos digitales para identificar riesgos a la dignidad, la privacidad, la reputación, la seguridad y el libre desarrollo de la personalidad, así como incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos creados mediante inteligencia artificial.

La iniciativa prevé que el incumplimiento de estas disposiciones sea sancionado conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y considera como infracciones agravadas la simulación, reproducción o utilización de una identidad digital sin consentimiento.

En la exposición de motivos, Bautista Villegas señaló que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial ya permite recrear con un alto grado de realismo rasgos físicos, biométricos, gestuales, vocales y conductuales de una persona, lo que ha dado paso a una nueva forma de vulneración basada en la apropiación o sustitución de la identidad sin necesidad de acceder a documentos oficiales o de que la víctima tenga conocimiento del uso que se hace de su imagen o información.