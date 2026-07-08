¿Ves un tlacuache o un cacomixtle? No son una amenaza; piden protegerlos de las lluvias

Diputados locales demandaron proteger de las lluvias a especies emblemáticas de la Ciudad de México como el tlacuache, el único marsupial nativo de México, y el cacomixtle, que forman parte del equilibrio ecológico de la capital al controlar poblaciones de insectos y roedores, además de contribuir a la dispersión de semillas.

Temporada de lluvias incrementa riesgos para tlacuaches y cacomixtles

La diputada Claudia Montes de Oca advirtió que la temporada de lluvias representa uno de los periodos de mayor riesgo para estos animales, ya que incrementan sus desplazamientos en busca de alimento y refugio.

En el caso de los tlacuaches, explicó la panista, coincide además con su etapa reproductiva, por lo que muchas hembras recorren largas distancias cargando a sus crías, lo que las hace especialmente vulnerables.

Propuesta para campañas de educación y convivencia responsable

La legisladora panista presentó un punto de acuerdo para impulsar campañas de educación ciudadana y promover una convivencia responsable con la fauna silvestre urbana, que cada vez se encuentra más en zonas habitacionales.

Por ello, llamó a la Secretaría del Medio Ambiente y a las 16 alcaldías a implementar campañas permanentes de educación y sensibilización ciudadana.

La legisladora recordó que la Ciudad de México es uno de los principales refugios de biodiversidad urbana del país y que cada vez se ven más estos ejemplares en las casas.

"Durante estos meses aumentan los atropellamientos, los ataques de animales de compañía y, lamentablemente, las agresiones por parte de personas que desconocen la importancia de estas especies. Necesitamos que la ciudadanía sepa que estos animales no representan una amenaza y que deben ser protegidos", afirmó.

Montes de Oca destacó que uno de los principales objetivos del exhorto es combatir la desinformación y advirtió que prácticas aparentemente inofensivas, como alimentar a la fauna silvestre, terminan afectando gravemente a estos ejemplares, pues alteran su comportamiento natural, deterioran su salud y generan dependencia hacia los seres humanos.

La propuesta contempla que la SEDEMA diseñe campañas de educación ambiental que expliquen la importancia ecológica de estas especies, difundan protocolos de actuación cuando sean observadas en zonas habitacionales y orienten a la población sobre los mecanismos institucionales de atención y rescate. Asimismo, exhorta a las 16 alcaldías a reforzar la difusión de esta información entre las y los habitantes de sus demarcaciones.

"Queremos que cada vecino sepa cómo actuar si encuentra un tlacuache o un cacomixtle, que conozca la labor de la Brigada de Vigilancia Animal y que entienda que la mejor forma de ayudarlos es respetando su espacio y solicitando apoyo a las autoridades cuando sea necesario", expresó.

Sin embargo, la propuesta no fue aprobada como de urgente resolución, por lo que fue turnada a comisiones, pese a la urgencia del tema.