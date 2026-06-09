CDMX desplegará más de 56 mil policías por el Mundial

A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer el dispositivo que implementará para resguardar a aficionados, visitantes y habitantes de la capital durante los encuentros que se disputarán en la sede mundialista.

De acuerdo con la dependencia, el operativo contempla el despliegue de 56 mil 320 elementos de la SSC, quienes realizarán labores de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad durante los días de actividad relacionados con el torneo.

Fechas y alcance del operativo de vigilancia

La cobertura de seguridad incluirá el Estadio Ciudad de México, la FIFA Fan Festival instalada en el Zócalo capitalino, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, centros de entrenamiento, hoteles, zonas turísticas y los traslados de las distintas delegaciones.

Según la información difundida por la SSC, para las actividades que se desarrollarán en el estadio y la FIFA Fan Festival se contempla la participación de más de 11 mil elementos y más de mil vehículos pertenecientes a distintas corporaciones, incluida la Cruz Roja.

Las acciones de vigilancia estarán activas durante las jornadas de partido programadas para el 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, fechas en las que la Ciudad de México albergará encuentros de la Copa del Mundo.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar la seguridad y movilidad de asistentes, turistas y residentes durante el desarrollo del torneo.