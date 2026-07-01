¿Dónde comprar boletos para México vs Inglaterra? Estos son los precios disponibles

La FIFA solo mantiene disponible un paquete de hospitalidad, mientras que en la reventa los boletos alcanzan hasta 2.3 millones de pesos
Viagogo boletos. Fotos: Pagína web Viagogo.
La FIFA solo mantiene disponible un paquete de hospitalidad, mientras que en la reventa los boletos alcanzan hasta 2.3 millones de pesos
Por: Jessica López
La disponibilidad de boletos para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es cada vez más reducida.
Actualmente, la FIFA mantiene disponible únicamente el paquete Single Match + Champions Club, que incluye un asiento en zona preferencial, acceso a espacios exclusivos de hospitalidad, servicio premium de bebidas y alimentos antes y después del partido, además de otras amenidades contempladas en este tipo de experiencias. El costo es de 111 mil pesos por persona.
Ante la escasa disponibilidad en la venta oficial, sitios especializados en la reventa de boletos como StubHub, Viagogo y SeatGeek concentran gran parte de la oferta para este encuentro. En estas plataformas, los precios varían de acuerdo con la sección del estadio, la ubicación del asiento y la disponibilidad de cada vendedor, por lo que los costos pueden ir desde decenas de miles de pesos hasta superar los dos millones de pesos por una sola entrada.
En Viagogo, las entradas más económicas disponibles corresponden a la Sección 670 Norte, con un precio de 74 mil 342 pesos, sin incluir cargos adicionales.
Otras opciones disponibles son:
En la parte más alta de la oferta aparecen los boletos de hospitalidad:
Viagogo boletos. Fotos: Pagína web Viagogo.
En SeatGeek los precios aparecen en dólares, pero al tipo de cambio, las entradas equivalen a los siguientes montos en moneda mexicana.
Los boletos más accesibles son:
Mientras que las localidades más exclusivas alcanzan:
SeatGeek boletos. Foto: Pagína web SeatGeek.
En StubHub también quedan disponibles boletos, aunque los precios son aún más elevados.
Las opciones más económicas rondan entre los 89 mil y 96 mil pesos, por ejemplo:
En contraste, las localidades premium alcanzan cifras extraordinarias:
StubHub boletos. Foto: Pagína web StubHub.
La FIFA recomienda adquirir las entradas únicamente a través de sus canales oficiales. Sin embargo, debido a la alta demanda y al agotamiento de la mayoría de los boletos, muchos aficionados han optado por plataformas de reventa como Viagogo, SeatGeek y StubHub.
Antes de comprar en cualquiera de estos sitios, es recomendable verificar las condiciones de la venta, los cargos por servicio, las políticas de reembolso y la autenticidad de las entradas, ya que los precios pueden cambiar constantemente conforme se acerca el partido.
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