¿Dónde comprar boletos para México vs Inglaterra? Estos son los precios disponibles

La disponibilidad de boletos para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es cada vez más reducida.

Actualmente, la FIFA mantiene disponible únicamente el paquete Single Match + Champions Club, que incluye un asiento en zona preferencial, acceso a espacios exclusivos de hospitalidad, servicio premium de bebidas y alimentos antes y después del partido, además de otras amenidades contempladas en este tipo de experiencias. El costo es de 111 mil pesos por persona.

Ante la escasa disponibilidad en la venta oficial, sitios especializados en la reventa de boletos como StubHub, Viagogo y SeatGeek concentran gran parte de la oferta para este encuentro. En estas plataformas, los precios varían de acuerdo con la sección del estadio, la ubicación del asiento y la disponibilidad de cada vendedor, por lo que los costos pueden ir desde decenas de miles de pesos hasta superar los dos millones de pesos por una sola entrada.

Viagogo: boletos desde 74 mil hasta casi un millón de pesos

En Viagogo, las entradas más económicas disponibles corresponden a la Sección 670 Norte, con un precio de 74 mil 342 pesos, sin incluir cargos adicionales.

Otras opciones disponibles son:

Sección 644 Lateral : 94 mil 462 pesos

: Sección 647 Lateral: 105 mil 283 pesos

En la parte más alta de la oferta aparecen los boletos de hospitalidad:

Sección VIP : 499 mil 807 pesos

: Sección PC 8 : 608 mil 457 pesos

: Hospitality: 987 mil 64 pesos

Viagogo boletos. Fotos: Pagína web Viagogo.



SeatGeek: desde 84 mil hasta más de 508 mil pesos

En SeatGeek los precios aparecen en dólares, pero al tipo de cambio, las entradas equivalen a los siguientes montos en moneda mexicana.

Los boletos más accesibles son:

Sección 658 : 84 mil 41 pesos ( 4,787 dólares )

: ( ) Sección 658 : 86 mil 8 pesos (4,899 dólares)

: (4,899 dólares) Sección 630 : 92 mil 98 pesos (5,297 dólares)

: (5,297 dólares) Sección 457: 100 mil 270 pesos (5,711 dólares)

Mientras que las localidades más exclusivas alcanzan:

Sección 122 A : 432 mil 821 pesos (24,617 dólares)

: (24,617 dólares) Sección 127 B : 453 mil 30 pesos (25,768 dólares)

: (25,768 dólares) Sección 229 : 453 mil 30 pesos (25,768 dólares)

: (25,768 dólares) Sección 122 A: 508 mil 582 pesos (28,968 dólares)

SeatGeek boletos. Foto: Pagína web SeatGeek.



StubHub: la reventa supera los 2.3 millones de pesos

En StubHub también quedan disponibles boletos, aunque los precios son aún más elevados.

Las opciones más económicas rondan entre los 89 mil y 96 mil pesos, por ejemplo:

Sección 624: 89 mil 983 pesos

Sección 636: 94 mil 236 pesos

Sección 620: 94 mil 317 pesos

Sección 632: 94 mil 633 pesos

Sección 666: 95 mil 655 pesos

Sección 531: 96 mil 334 pesos

Sección 641: 96 mil 334 pesos

En contraste, las localidades premium alcanzan cifras extraordinarias:

Sección 555: 365 mil 96 pesos

Sección 130B: 365 mil 96 pesos

Sección 132A: 365 mil 96 pesos

Sección PC22: 401 mil 606 pesos

Sección PC22: 442 mil 79 pesos

Sección 669: 2 millones 378 mil 980 pesos por boleto

StubHub boletos. Foto: Pagína web StubHub.



¿Dónde comprar los boletos?

La FIFA recomienda adquirir las entradas únicamente a través de sus canales oficiales. Sin embargo, debido a la alta demanda y al agotamiento de la mayoría de los boletos, muchos aficionados han optado por plataformas de reventa como Viagogo, SeatGeek y StubHub.

Antes de comprar en cualquiera de estos sitios, es recomendable verificar las condiciones de la venta, los cargos por servicio, las políticas de reembolso y la autenticidad de las entradas, ya que los precios pueden cambiar constantemente conforme se acerca el partido.