¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Este es el rastro del gobernador con licencia de Sinaloa, paso a paso

Este 2026 ha marcado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la polémica sigue rodéandolo, ahora luego que se reveló que presuntamente elementos del FBI participaron en la detención y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.

Lo anterior puso el foco de nuevo en Rocha Moya por dos cosas:

La carta del "Mayo" en la que afirmó que previo a su secuestro, había acordado una reunión con el gobernador Rocha Moya y el rector de la Universidad de Sinaloa.

La investigación que mantiene Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que pidió licencia.

Por ello, Rocha Moya tuvo que emitir un nuevo mensaje en sus redes sociales para aclarar su paradero y afirma que está en Sinaloa. Pero ¿dónde ha estado estos meses? En Ovaciones te contamos:

¿Donde está Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con un mensaje que emitió este jueves 9 de julio en sus redes sociales: "Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán", señaló.

Y también recalcó que ha sido víctima de embestidas del Gobierno de Estados Unidos y de medios de comunicación por la difusión de noticias falsas.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero... — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

Hasta el momento no se ha difundido la dirección exacta del domicilio del gobernador con licencia; sin embargo, algunos medios reportan que estaría dentro del sector privado de Racquet Club Culiacán, que es un fraccionamiento pero también un complejo deportivo de Sinaloa.

En otro mensaje el pasado 26 de mayo emitió un mensaje en el que dijo que acudió a comparecer la fiscalía de Sinaloa como parte de las investigaciones que se mantienen por las acusaciones de EU.

Según sus declaraciones y las de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador con licencia esta en su domicilio en Culiacán y está perfectamente localizable.

¿La FGR entregará a Rubén Rocha Moya?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han dicho que no hay pruebas para entregar a Rubén Rocha Moya, por lo que esperarán a que se cierre la carpeta de investigación para tomar una decisión al respecto.