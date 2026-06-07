Depresión tropical Dos-E: Conagua llama a extremar precauciones en lista de estados afectados

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general a implementar y seguir estrategias de protección ante los efectos de la depresión tropical Dos-E, que en estos momentos se localiza frente a la costa de Guerrero.

El Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, Fabián Vázquez Romaña, explicó que, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la depresión tropical Dos-E se localizó a 155 kilómetros (km) al sur de Acapulco y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Zonas de prevención

Por ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, estableció zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

El titular del SMN adelantó que, de acuerdo con el pronóstico, en el transcurso del día se podrían intensificar los vientos del sistema a los de tormenta tropical. Además, por su cercanía y trayectoria a territorio nacional, se prevé que ingrese a tierra durante la noche de hoy o la madrugada de mañana, lunes, con intensidad de tormenta tropical.

DOS E.

Se pronostica que en la CDMX habrá lluvias fuertes durante los próximos días. Foto: Cuartoscuro

Advirtió que, por este sistema, a partir de hoy y hasta el martes 9 de junio, se pronostica un temporal de lluvias, principalmente en zonas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Estados con pronóstico de lluvias torrenciales

Por ahora, debido a los desprendimientos nubosos de la depresión tropical, el pronóstico es de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros [mm] en Guerrero (oeste y costa); intensas (de 75 a 150 mm) en Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Ciudad de México y Estado de México (norte y suroeste), así como de rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca; de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 2 a 3 m en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El Director de Atención de Emergencias, de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias, de Conagua, Raúl Gutiérrez Haaz, explicó que, ante los efectos de la Depresión Tropical Dos-E y otros sistemas meteorológicos, se tiene preparado personal y equipos especializados de diversas dimensiones en los tres centros regionales de operaciones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el fin de contribuir a la atención de la población y de las situaciones de emergencia que pudieran ocurrir por las lluvias y anegaciones.

CONAGUA.

A las 9 horas, tiempo del centro de México, el centro de la depresión tropical Dos-E, mantenía vientos sostenidos de 55 km/h. Foto: Cuartoscuro

En representación de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, la encargada del Centro Nacional de Comunicación (CENACOM), Nadia Tadeo Benítez, informó que, como parte del monitoreo preventivo de las zonas de baja presión, se han emitido 14 productos oficiales de alertamiento y, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desplegaron dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) a Oaxaca y Guerrero, con el propósito de fortalecer en territorio las acciones preventivas de las autoridades municipales.

Indicó que la CNPC participa en las reuniones de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como en la instalación permanente de los Consejos Municipales y Estatales de Protección Civil. Personal de las misiones ECO realizan recorridos en zonas de riesgos y se fortalece la emisión de alertamientos y recomendaciones para la población.

Red de resguardo y protección

Para garantizar el resguardo seguro y oportuno de la población, en los estados donde se podrían presentar efectos se dispone de una red de mil 607 refugios temporales listos para ser activados de manera inmediata conforme la contingencia lo requiera:

620 en Guerrero .

en . 371 en Oaxaca .

. 270 en Michoacán .

. 236 en Colima .

. 110 en Chiapas.

Nadia Tadeo Benítez llamó a la ciudadanía a tomar un papel activo en su autoprotección aplicando las recomendaciones preventivas con responsabilidad y oportunidad.

Comentó que estar preparados es la herramienta más valiosa que tenemos para salvaguardar la vida, proteger el patrimonio y cuidar de nuestras familias.

Finalmente, Conagua y la CNPC reiteran el exhorto a la población a no confiarse, cuidarse y seguir las indicaciones de las autoridades, sobre todo ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos.