Artefacto explota en la CFE y moviliza al Ejército en Durango

La mañana de este jueves se vivieron momentos de incertidumbre en uno de los edificios federales más concurridos de Gómez Palacio, luego de que un fuerte estruendo activara los protocolos de emergencia y movilizara a diversas corporaciones de seguridad.

Lo ocurrido obligó a restringir el acceso a la zona y provocó una intensa operación de las autoridades, mientras comenzaban las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el incidente y quién estaría detrás de él.

En Ovaciones te decimos qué ocurrió en las oficinas de CFE, ubicadas en Durango.

Foto: @fernandomdas



Reportan explosión en oficinas de CFE

Un artefacto explosivo detonó frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, en el Parque Industrial de Gómez Palacio, Durango.

Tras el estallido, personal de la dependencia activó los protocolos de seguridad y comenzó la evacuación preventiva de los trabajadores para reducir cualquier riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de 400 empleados fueron concentrados en un punto seguro mientras las autoridades inspeccionaban el inmueble.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, corporaciones estatales y municipales, así como personal de investigación y cuerpos de emergencia, quienes acordonaron el área para impedir el paso de personas y vehículos.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas, aunque la detonación provocó daños materiales en el acceso principal y en algunos ventanales del edificio.

¿Qué pasó en las oficinas de CFE Durango?

Los primeros informes indican que la explosión ocurrió alrededor de las 10:00 horas frente a las oficinas centrales de la CFE en Gómez Palacio.

El artefacto, presuntamente de fabricación casera, explotó en el exterior del inmueble y proyectó fragmentos que alcanzaron parte de la fachada, dañando la banqueta, el portón de acceso y algunos cristales.

Aunque todavía no existe una versión oficial sobre la mecánica de los hechos, una de las líneas de investigación busca determinar si el objeto fue lanzado desde un vehículo en movimiento o si fue arrojado desde un punto cercano al puente ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán.

Sin embargo, esta hipótesis continúa bajo análisis y no ha sido confirmada por las autoridades.

Informan en El Siglo de @torreon , detonación de artefacto explosivo a las afueras de la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad en Gómez Palacio, Durango.

Autoridades en el lugar.

Noticia en progreso.#CFE #SEGOB @Milenio @torreon pic.twitter.com/KAbgrJPGwG — Dr. Jesús Pámanes (@jpamaness) July 2, 2026

Durante varias horas permanecieron cerrados los carriles laterales de la vialidad para permitir el trabajo de peritos y especialistas, mientras elementos de seguridad revisaban el perímetro para descartar la presencia de otros objetos que representaran un riesgo.

Los trabajadores permanecieron resguardados mientras concluían las inspecciones correspondientes y se verificaba que las instalaciones fueran seguras.

¿Qué han dicho las autoridades de la explosión frente al CFE?

Las autoridades iniciaron de inmediato las diligencias para determinar el origen del artefacto y establecer quién o quiénes serían responsables del ataque.

En las investigaciones participan elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango, la Policía Investigadora de Delitos, el Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad.

Debido a que las instalaciones pertenecen a una empresa del Gobierno federal, la Fiscalía General de la República (FGR) también asumió parte de las investigaciones.

Hasta ahora, las dependencias involucradas no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado un posible móvil detrás de la detonación.

Asimismo, las autoridades pidieron esperar los resultados de los peritajes antes de emitir conclusiones, ya que continúan las labores para identificar el tipo de artefacto utilizado, reconstruir la forma en que llegó hasta el inmueble y determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el ataque registrado en Gómez Palacio, Durango.

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