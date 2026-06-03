"La nota es falsa, hay ánimo de debilitar a Morena": dice Durazo sobre su visa

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño desmintió la nota de Los Ángeles Times en la que afirma que Estados Unidos le quitó la visa junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal.

En un breve mensaje que dio a medios de comunicación afirmó que la nota es falsa y que no tiene sustento, pues él y toda su familia cuentan con el documento para poder viajar los Estados Unidos.

"Ustedes saben cómo hemos trabajado aquí en el estado y si algo así hubiera pasado, ustedes serían los primeros en enterarse", detalló.

Apeló que Sonora es un pueblo pequeño y que por ello, todos se conocen y si hubiera sucedido algo ilegal o corrupto en su gobierno, los medios nacionales lo hubieran sabido primero: "no necesitan fuentes extranjeras".

Quieren perjudicar a la 4T

El gobernador de Sinaloa afirmo que este tipo de notas las emiten porque quieren perjudicar al movimiento de la Cuarta Transformación.

"Creo que hay un ánimo de debilitar políticamente a un proyecto progresista que es la Cuarta Transformación, es el movimiento más relevante y hay intereses de derecha de eliminar el proyecto, pero no vinculo esta nota con el movimiento", comento.

En este sentido dijo que atribuye la nota a que el mundo está un poco "patas arriba", pero detalló que él seguirá trabajando y dando resultados por el bien de los sonorenses.

Explicó que para desmentir esa nota no tiene que viajar a Estados Unidos o mostrar su visa; sin embargo, detalló que en caso que el gobierno del país vecino esté realizando una investigación en su contra, tiene que hacerlo saber de manera oficial.

Para cerrar su mensaje, habló de los resultados que ha dado para estado, incluso recordó que renunció al PRI como prueba de que quiere lo mejor para los ciudadanos y bromeó que: "casi sudo agua bendita".