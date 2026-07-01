Ebrard: "EU descarto extender T-MEC por 16 años, pero habrá revisiones anuales"

Tal y como ya estaba previsto, el gobierno de los Estados Unidos decidió no prorrogar por 16 años más el acuerdo comercial que sostiene con México y con Canadá, por lo que se efectuarán revisiones cada año hasta 2036.

Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, tras el encuentro con sus homólogos de Estados Unidos, Jamieson Greer, y de Canadá, Dominic LeBlanc, que por lo visto fue algo rápida, de no más de dos horas.

En un videomensaje, el funcionario federal dijo que a partir de este 2 de julio, la relación comercial con la Unión Americana continúa como hasta el momento ha sido. Y si bien no lo mencionó, pero permanece de alguna forma la incertidumbre para los inversionistas extranjeros, principalmente los estadounidenses que quisieran establecerse en México.

"Así, mañana sigue funcionando el tratado como hasta ahora, y el comercio entre México y Estados Unidos sigue apegado al acuerdo, por los próximos 10 años, con revisión anual. El objetivo que la revisión tenga menos asuntos pendientes", señaló Ebrard en el mensaje difundido en sus redes sociales.

Explicó nuevamente que el T-MEC tiene dos posibilidades; en donde el primero es que, si uno o dos de los tres países que forman parte del acuerdo se quiere retirar, "tiene que notificar seis meses antes y eso no ocurrió, ni se estima que vaya a ocurrir por la información que se tiene".

La otra posibilidad es su extensión de 16 años y otra mantener la vigencia del tratado hasta 2036, pero con 10 años de revisiones anuales, "que nunca se han dado y habrá que definirlas y precisarlas".

Aseveró que los temas que se planteen se irán reduciendo cada año, ya que se deberán llegar a acuerdos sobre éstos.

No dejó de señalar que en cualquier año de esos 10, los gobiernos pueden decidir que el acuerdo comercial se extienda por 16 años.

Precisó que la reunión del próximo 20 de julio, será parte de la revisión del tratado -que inició este miércoles- con la contraparte de Estados Unidos, y que se deberá "concluir en un plazo razonable.

"No tenemos prisa, pero no nos interesa que haya incertidumbre, sobre todo en los temas que se han venido trabajando", sostuvo Marcelo Ebrard.