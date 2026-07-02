Ebrard prevé que revisión del T-MEC impulse más inversiones

La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre una oportunidad para atraer más inversiones a México, sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, luego de la reunión trilateral celebrada con representantes de los tres países.

El funcionario explicó que el acuerdo comercial permanece vigente hasta 2036 y que Estados Unidos descartó, por ahora, extender de inmediato su vigencia hasta 2042. En su lugar, las tres naciones iniciarán un esquema de revisiones anuales para atender las preocupaciones comerciales de cada parte.

¿Qué acuerdos se discutirán en la primera revisión formal del T-MEC?

Ebrard señaló que la mayor incertidumbre para los inversionistas habría sido un eventual retiro de Estados Unidos del tratado, escenario que, dijo, quedó descartado tras la reunión. A su juicio, mantener el acuerdo brinda un marco de mayor certidumbre para la inversión y la integración productiva de Norteamérica.

México recibirá el próximo 20 de julio a una delegación del gobierno estadounidense para comenzar la primera revisión formal del T-MEC. En ese encuentro se revisarán los avances en los temas planteados por Washington, se definirán los mecanismos de las revisiones anuales y se buscarán acuerdos para fortalecer las cadenas productivas de la región.

Futuro del TMEC a partir de hoy : pic.twitter.com/wdrmbpNgjz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 2, 2026

El secretario indicó que uno de los objetivos será aumentar la producción de bienes estratégicos en Norteamérica para reducir la dependencia de proveedores de otras regiones. Mencionó como ejemplos la industria farmacéutica, los semiconductores y otros insumos considerados esenciales para la competitividad regional.

Impacto del T-MEC en la inversión y producción regional

Sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, el aluminio y parte de la industria automotriz mediante la Sección 232 de su legislación comercial, Ebrard afirmó que México continuará buscando una reducción de esas medidas al considerar que afectan la competitividad de la región.

También aseguró que la industria automotriz instalada en México conserva ventajas frente a otros países gracias al T-MEC y a los mecanismos que han permitido reducir el impacto de esos aranceles. Añadió que las reglas de origen formarán parte de las conversaciones previstas para julio.

El secretario consideró que la combinación de un tratado vigente, una agenda común con Estados Unidos para fortalecer la producción regional y la revisión periódica del acuerdo puede traducirse en un mayor flujo de inversiones hacia México.