México podría vender más a Europa: aprueban acuerdo que cambia las reglas del comercio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió que este año probablemente ya esté en funcionamiento el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Lo anterior, luego de que el Parlamento Europeo aprobó este miércoles, dicho Acuerdo, lo que se considera como un paso decisivo para actualizar la relación comercial y económica entre ambas partes.

El Acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio, es decir, con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

El funcionario federal destacó que “esta es una buena noticia para México” ya que se espera un aumento en las exportaciones agropecuarias, de industria automotriz, autopartes y otros sectores.

Con esta aprobación, la Unión Europea concluye la parte sustantiva de su proceso de ratificación del componente comercial del Acuerdo, y para su entrada en vigor, resta que el Senado de la República en México, complete el trámite correspondiente.

Impacto económico y comercial para México

La Secretaría de Economía precisó que este instrumento sustituirá el marco vigente desde el año 2000 y “consolida a México como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a América del Norte, mediante el T-MEC, y a la Unión Europea, un mercado de más de 450 millones de consumidores”.

Cabe recordar que en 2025, el comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó 88 mil 306 millones de dólares, con lo que el bloque europeo se mantuvo como el tercer socio comercial de México y su segundo mercado de exportación.

Las exportaciones mexicanas hacia ese mercado sumaron 23 mil 817 millones de dólares, equivalentes al 3.6% del total exportado por México.

En materia de inversión, la Unión Europea se ubicó como el segundo mayor inversionista en el país, con 9 mil 887 millones de dólares de inversión directa captada por México en 2025, equivalente al 24.2% del total nacional.

A decir del Gobierno de México, la aprobación del Acuerdo fortalece la estrategia de diversificación comercial de México, amplía el acceso preferencial de los productos nacionales a Europa y abre una nueva etapa para atraer inversión, impulsar las exportaciones y profundizar la relación económica con uno de los mercados más importantes del mundo.