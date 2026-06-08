¡Ni el Mundial salvará la economía! Empresarios lanzan alerta por bajo crecimiento

Con una débil tasa de crecimiento de la economía mexicana que cada vez más se acerca al 1.0%, e incluso ya hay algunas previsiones por debajo de ese umbral, "es fundamental que las acciones del programa de inversión anunciado recientemente por el gobierno federal se aceleren", demandó el sector empresarial.

El consumo privado, uno de los dos motores de la actividad económica del país mejoró su desempeño en el primer trimestre del año, luego de que en marzo registró un aumento de 1.2%, no se debe confiar en que ello hará que la economía crezca a casi 2.0% en 2026, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Se anticipa un mejor desempeño de las compras que hacen las familias mexicanas para los próximos meses, sobre todo para el segundo trimestre, impulsado por el consumo que pudiese generar el Mundial de Futbol" que, de acuerdo con algunas estimaciones, "sumaría aproximadamente una décima de punto al PIB", esto es, 0.1%.

Impacto y desafíos de la inversión y el mercado laboral

Pero ello no sería suficiente para alcanzar las estimaciones que el Gobierno de México tiene para este año, a lo que se debe agregar que la situación del mercado laboral, "sigue mostrando señales importantes de precarización", indicó el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En cuanto a la inversión fija bruta total, que en marzo pasado tuvo un avance mensual de 0.4%, "este comportamiento fue insuficiente para evitar que en su comparación anual la inversión se mantuviera en terreno negativo al registrar una caída de 3.1%, con lo que acumuló 19 meses ininterrumpidos con variaciones anuales negativas".

Dicha mejora mensual respondió a un mejor desempeño de la inversión en maquinaria y equipo, que después de 5 meses seguidos registró variaciones negativas, en marzo tuvo un avance de 3.1%; pero "su comparación anual siguió siendo negativa al reportar una disminución de 3.2%, con lo que acumuló 16 caídas consecutivas".

Así, con la cautela con la que el sector productivo del país observa el crecimiento de la economía mexicana para este año, el fortalecimiento de la actividad productiva en el mediano y largo plazos dependerá de que las acciones del programa de inversión se aceleren y se logre un mayor crecimiento de la economía, puntualizó el CEESP.

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