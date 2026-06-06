Fallece mando policial ligado a caso de Rodrigo Isidro

La investigación por la muerte de Rodrigo Isidro Ricárdez registró un nuevo giro este fin de semana tras el fallecimiento de Eduardo de la Cruz Ovilla, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de Tabasco, cuyo deceso, de acuerdo con reportes preliminares, habría ocurrido en circunstancias que apuntan a que él mismo se habría quitado la vida.

El mando policial estaba relacionado con las indagatorias que se siguen por el caso del joven estudiante que murió durante una persecución policial ocurrida en noviembre de 2025.

Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco no identificó al elemento por su nombre, confirmó que se trataba de un integrante de la corporación que formaba parte de una investigación actualmente a cargo de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con reportes preliminares, el fallecimiento ocurrió horas después de que presuntamente se emitiera una orden de aprehensión en su contra por su posible relación con el caso.

Familiares de Rodrigo Isidro han sostenido que el joven no cometió ningún delito y han exigido que se investigue a todos los responsables involucrados en los hechos. Durante los últimos meses realizaron diversas movilizaciones para pedir justicia y denunciar irregularidades en la actuación de los agentes que participaron en el operativo.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha detenido a varios policías presuntamente relacionados con el caso. Sin embargo, los familiares de la víctima sostenían que aún faltaban mandos y funcionarios por comparecer ante la justicia.