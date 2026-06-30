Ejército Mexicano refuerza la seguridad en Sinaloa con mil elementos

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública esta mañana se enviaron mil efectivos del Ejercito Mexicano a Sinaloa.

Entre ellos había 100 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, iniciaron un despliegue vía aérea y terrestre desde diferentes puntos de la república, en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional y vehículos de transporte de personal; quienes se incorporarán a las operaciones que realiza la 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Elementos del Ejército van a Sinaloa.

Foto: Sedena

Estas acciones forman parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, donde también se sumaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales el pasado 26 de junio de 2026.

Todos los elementos tendrán como misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Los elementos de la GN van a Sinaloa.

Foto: Sedena

"Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo con la desarticulación de las organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia en el estado de Sinaloa, mediante acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense", comentó la Defensa en un comunicado.