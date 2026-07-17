"El Acapulco", señalado por agredir a recepcionista, apareció en narcovolantes junto a Rocha Moya e Inzunza

El nombre de Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario identificado como el presunto agresor de una recepcionista en un complejo de Santa Fe, volvió a generar polémica luego de que se difundieran antecedentes y señalamientos que ya circulaban sobre su persona, entre ellos su aparición en narcovolantes lanzados desde avionetas en Sinaloa bajo el alias de "El Acapulco".

El empresario fue identificado después de que se viralizaran videos de seguridad del complejo Park Life Paradox, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, donde se observa a un hombre discutir con una recepcionista, golpear objetos del mostrador y posteriormente agredir físicamente a la trabajadora.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio y ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Su aparición en narcovolantes de Sinaloa bajo el alias "El Acapulco"

Antes de que el video de la agresión se viralizara, el nombre de Octavio Jorge Cortés Jiménez ya había circulado en materiales conocidos como narcovolantes, arrojados desde avionetas en Sinaloa durante 2024.

En dichos narcovolantes apareció mencionado con el alias de "El Acapulco", junto con señalamientos sobre supuestos vínculos con actividades delictivas.

En esos mismos volantes también fueron escritos nombres de distintas figuras públicas, entre ellos el influencer Markitos Toys, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador con licencia Enrique Inzunza.

Señalamientos relacionados con empresas inmobiliarias

Algunos reportes han relacionado a Cortés Jiménez con Grupo Universal, una empresa dedicada al sector inmobiliario, y han difundido acusaciones de compradores que aseguran haber tenido afectaciones económicas por supuestos incumplimientos en desarrollos habitacionales.

En esos materiales anónimos fue mencionado Octavio Jorge Cortés Jiménez, identificado con el alias de "El Acapulco", junto con acusaciones que lo relacionaban como supuesto operador inmobiliario del grupo conocido como Los Chapitos y con señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien los volantes acusaban de ser operador financiero del Cártel de Sinaloa.