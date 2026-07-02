El Ángel vive celebraciones históricas: así aumentó la afición de México partido a partido

La euforia por los triunfos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se ha reflejado en las canchas, sino también en las calles de la Ciudad de México.

Con cada victoria del Tricolor, el número de personas que acude al Ángel de la Independencia para celebrar ha crecido de manera exponencial, hasta alcanzar una cifra récord tras el triunfo frente a Ecuador.

De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, durante los festejos posteriores al debut de México ante Sudáfrica se congregaron más de 120 mil personas.

Días después, la victoria sobre Corea del Sur reunió a más de 400 mil aficionados, mientras que el triunfo frente a Chequia elevó la asistencia a más de 800 mil personas.

La mayor concentración se registró tras la clasificación de México a los octavos de final luego de vencer a Ecuador.

Según el Gobierno capitalino, más de 1.4 millones de personas salieron a celebrar en distintos puntos de la ciudad, principalmente en Paseo de la Reforma y los alrededores del Ángel de la Independencia, convirtiéndose en la concentración pública más grande registrada en la historia de la capital.

Una tradición que crece con el Mundial

Desde hace décadas, el Ángel de la Independencia se ha consolidado como el punto de reunión por excelencia para celebrar triunfos deportivos, especialmente los relacionados con el futbol.

La mayor concentración registrada antes del Mundial 2026 ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, específicamente en el partido entre México y Alemania el 17 de junio de 2018, cuando la Selección Mexicana sorprendió al mundo con una victoria de 1-0.

En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó aproximadamente:

20 mil personas en el Ángel de la Independencia

75 mil personas en el Zócalo capitalino

Las cifras registradas durante el Mundial de 2026 superan ampliamente esos antecedentes, reflejando el crecimiento que han tenido las celebraciones por los éxitos del Tricolor.

Los festejos también dejaron un saldo trágico

Sin embargo, la masiva celebración posterior al partido contra Ecuador también dejó un saldo trágico.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de cuatro personas durante y después de los festejos: tres por asfixia en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y una más en un hospital, tras sufrir una crisis convulsiva que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La magnitud de las concentraciones ha rebasado en varias ocasiones la capacidad de control y operación de los dispositivos de seguridad, generando saturación en accesos, movilidad limitada y una fuerte presión sobre los servicios de emergencia .

Ante estos hechos, el Gobierno de la Ciudad de México ha reiterado el llamado a la población para celebrar con responsabilidad, respetando las medidas de seguridad y evitando aglomeraciones que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrieron los incidentes, mientras se refuerzan los operativos de vigilancia para futuros eventos masivos en la capital.