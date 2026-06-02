"¡No me quiero ir con él!": el caso de una niña de 9 años desata indignación, protestas y exigencias de justicia en Coahuila

Lo que debía ser una celebración escolar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes y dolorosos registrados recientemente en Coahuila.

El pasado 26 de mayo, una niña de apenas 9 años acudió a un festival escolar en Piedras Negras. Al concluir el evento, la menor debía retirarse con su padre, quien contaba con la custodia temporal otorgada por autoridades familiares. Sin embargo, el momento dio un giro inesperado frente a decenas de personas.

La niña comenzó a llorar y a gritar de manera desesperada que no quería irse con él. Entre sollozos y en presencia de policías, maestros y familiares, acusó públicamente a su padre de presuntos abusos sexuales y pidió ayuda mientras intentaban llevársela.

Los hechos quedaron grabados en video y rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando indignación nacional y un fuerte reclamo ciudadano por la protección de la menor.

También puedes leer: Hallan con vida a Merari Olea tras casi nueve años desaparecida; persisten dudas sobre lo ocurrido

Reacciones sociales y acciones legales

De acuerdo con declaraciones de la madre, ella había perdido temporalmente la custodia tras un proceso previo con la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF). Además, aseguró que previamente existían señales de alerta que, según denunció, no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.

La difusión de los videos detonó protestas en Piedras Negras. Ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia, protección para la menor y castigo para quienes resulten responsables. Incluso, un grupo de manifestantes bloqueó durante varias horas el Puente Internacional II que conecta con Texas, como medida de presión ante las autoridades estatales.

Presunto agresor se da a la fuga

Horas después, la menor fue puesta bajo resguardo de su madre. Sin embargo, ella misma confirmó que el presunto agresor habría aprovechado el operativo inicial para darse a la fuga, por lo que actualmente existe una investigación penal en curso.

El caso ocurre además en medio de una crisis nacional de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Datos oficiales señalan que cuatro de cada 10 adolescentes en México han sufrido algún tipo de violencia sexual. Además, la tasa de agresiones contra menores pasó de 58.4 a 127.2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.

Mientras las investigaciones avanzan, colectivos, ciudadanos y organizaciones civiles continúan exigiendo que el caso no quede impune y que las instituciones encargadas de proteger a la infancia revisen los protocolos con los que se atienden denuncias de violencia familiar y abuso sexual infantil.