'El Chapo' Guzmán envía otra carta al juez de la corte de Brooklyn

El narcotraficante sinaloense, Joaquín "El Chapo" Guzmán, volvió a estar en la conversación, porque envió nuevamente una carta más al juez que lleva su caso en el juzgado de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. El manuscrito habría sido recibido el día de hoy.

Hasta el momento, con esta suman 21 cartas que el líder del Cártel de Sinaloa envía a la corte norteamericana solicitando su extradición de los Estados Unidos a México. Sin embargo, lo que declaró fue precisamente lo que generó mucha polémica entre usuarios de redes sociales al conocerse la noticia.

La nueva carta fue escrita en un manuscrito confuso y firmada con los apellidos invertidos: Joaquín, "El Chapo" Loera Guzmán. El juez una vez más desechó su misiva, que busca convencerlo de tramitar la extradición del delincuente a tierras aztecas.

Chapo menciona a Sheinbaum en nueva carta

En la carta, difundida a través de redes sociales por el periodista Arturo Ángel, Guzmán Loera señala que se le trata de manera desigual y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene un lugar seguro para su encarcelamiento, donde se atiende su salud.

Nueva carta de El Chapo. O escrita a su nombre porque para esta altura ya ni se sabe.



Insiste en su extradición a México. Dice que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene "un lugar seguro" para su encarcelamiento.



Otra vez el nombre de Guzman tiene los apellidos invertidos. pic.twitter.com/XOyO0yMtIU — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 23, 2026

"Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento donde se atiende mi salud, ya que en los Estados Unidos me están tratando de manera desigual en el centro penitenciario", se alcanza a ver en el documento escrito de puño y letra de Guzmán Loera.

El fundador del Cártel de Sinaloa, fue acusado de narcotráfico y delitos conexos en varios tribunales de distrito de Estados Unidos como: El Distrito de Arizona, el Distrito del Sur de California, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Sur de Florida.

Fugas del Chapo Guzmán en México

Tras su detención en territorio mexicano, tanto en el Penal de Puente Grande, Jalisco, como en el Penal del Altiplano en 2015, se registraron sus dos famosas fugas. La primera en 2001 y la segunda en 2015. Su detención final se realizó el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

En 2017 se extraditó a Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo cadena perpetua hasta la actualidad. Sin embargo, ha escrito más de 20 cartas para solicitar su regreso a México y continuar con su condena.