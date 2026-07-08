Él es Juan Carlos Valencia, identificado por EU como el nuevo líder del CJNG

Tras la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" el pasado 22 de febrero de 2026, una incógnita surgió a las autoridades mexicanas y estadounidenses: ¿quién se quedaría en su lugar?

Lo anterior porque la persona que supliría a Nemesio Oseguera Cervantes, heredaría el imperio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reconocido por Estados Unidos por ser una de las organizaciones delictivas más grandes de Mexico y que tiene presencia en todo el mundo.

¿Quién es el nuevo líder el CJNG?

La tarde de este miércoles 8 de julio, el gobierno de Estados Unidos (EU) dijo que Juan Carlos Valencia González sería el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Centro Nacional Antiterrorista de EU, el nuevo líder del CJNG también es conocido como "El 03".

¿Quién es "El 03"?

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que Juan Carlos Valencia nació en Santa Ana, California.

Sus apodos también son "Pelón", "R-3", "El JP" y el "Ticky Tres".

Se presume que Valencia González tomó el liderato del Cártel Jalisco por ser hijastro de "El Mencho", ya que su madre, Rosalinda, estaba casada con este.

Hasta antes de la muerte de Nemesio Oseguera, la DEA identificaba a "el 03" como responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

Inclusive lideraba el Grupo Elite, uno de los brazos armados del cártel.

En octubre de 2020, Juan Carlos Valencia fue acusado formalmente, ante el Tribunal de Distrito de Columbia, de:

Conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a Estados Unidos

Uso de arma de fuego durante una transacción de narcóticos

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención de ´el 03´.

Otros miembros relevantes del CJNG son Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ´el Chorro´, teniente mayor y yerno de ´el Mencho´; así como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ´el Sapo´, teniente mayor.