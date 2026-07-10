"El Jando": la increíble historia del piloto que dejó ir el Gobierno

Un comentarista mexicano hizo muy famosa la frase "era suya y la dejaron ir" para referirse a la pelota dentro de un partido de futbol; sin embargo, así le pasó al gobierno mexicano en su búsqueda por esclarecer cómo llegó el Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.

Recordemos que el "Mayo" Zambada fue detenido el pasado 25 de julio de 2024, cuando descendió de un avión en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

Pero todo comenzó a tornarse confuso desde el primer minuto de su detención, pues el capo mexicano alegó que habría llevado contra su voluntad.

"El Mayo" alegó que con engaños, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquin "El Chapo" Guzmán, lo habría citado para tener una reunión con el rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda (a quien encontraron muerto el mismo 25 de julio, presuntamente víctima de un asalto) y con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El hijo del "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López, se habría entregado ante las autoridades de Estados Unidos, con quienes su hermano Ovidio Guzmán López, "El Ratón" ya había alcanzado un acuerdo semanas antes.

En todo este rompecabezas, las piezas parecían estar cubiertas; sin embargo, había alguien que nadie conocía hasta el momento: el piloto que llevó al "Mayo" a EU.

¿Quién es el piloto que llevó al "Mayo" Zambada a EU?

A penas el pasado miércoles 8 de julio, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron datos sobre el piloto y las declaraciones fueron:

"El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base a la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Esa es la situación que nos consta en el expediente respecto al piloto", dijo David Boone de la Garza es el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Luego se les volvió a insistir en este tema, pues desde 2024, el gobierno mexicano ha entregado a Estados Unidos a varios criminales que presuntamente tenían algún pendiente con las leyes de este país. Entre esta lista, a Rafael Caro Quintero.

"¿El piloto fue entregado a Estados Unidos dentro de estos envíos de personas que se han hecho?", se cuestionó a Ernestina Godoy, titular de la FGR.

"Sí, estaba detenido", respondió.

Pero cuando se le insistió en el tema, reviró que el piloto no se encontraba en la lista de 10 personas investigadas por nexos con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Así que siguió con la conferencia de prensa.

¿Y quién es entonces el piloto?



Se trata de Mauro Alberto Nunez Ojeda, aka Jondo.



Mi colega @keegan_hamilton ya había adelantado en esta nota del pasado 10 de mayo que esta persona, piloto de Los Chapitos, había sido quien se llevó a El Mayo.



Ya se declaró culpable en... https://t.co/JgFjz8yXKM — Arturo Ángel (@arturoangel20) July 8, 2026

¿Cuándo se entregó al "Jando" a Estados Unidos?

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" o "El Jondo", fue detenido en México el 8 de febrero de 2025, cuando elementos de la Sedena , la Guardia Nacional, la Semar, la FGR y la SSPC lo aprehendieron en el poblado Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo de vigilancia en el que agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. En el enfrentamiento murió un militar.

Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo con guardamanos de madera y portafusil, dos cargadores y 59 cartuchos. En su mochila se encontraron dos bolsas transparentes con mil tabletas de fentanilo y una bolsa con 990.2 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

En agosto de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo incluyó en un envío de 26 narcos presos a Estados Unidos.

De acuerdo con Infobae, "El Jando" firmó el pasado 9 de abril un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se declaró responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

Con el acuerdo "El Jando" enfrentaría una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua, con una multa de hasta diez millones de dólares, además de un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años tras cumplir su condena.

"El Jando" estaría vinculado con delitos como coordinar y pilotar el transporte de drogas y armamento a través de pistas de aterrizaje privadas en Sinaloa y otros puntos del país.