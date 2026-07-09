El Niño 2026-2027 podría alcanzar intensidad histórica en México

El gobierno federal advirtió que México podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más intensos registrados en las últimas décadas y comenzó a reforzar las medidas de prevención ante un escenario que elevaría el riesgo de ciclones en el océano Pacífico, lluvias intensas en el norte del país y temperaturas extremas durante 2027.

¿Qué riesgos y pronósticos presenta El Niño para México?

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que existe entre 97 y 100 por ciento de probabilidad de que el fenómeno quede establecido durante los próximos meses.

Los modelos climáticos también estiman una probabilidad de 63 por ciento de que alcance la categoría de muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El funcionario precisó que el fenómeno responde al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y recordó que sólo se han registrado unos cuantos episodios de intensidad similar, entre ellos los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

La temperatura superficial del mar ya se ubica cerca de los valores máximos observados durante aquel último episodio.

El pronóstico indica una temporada de ciclones más activa en el Pacífico. Para este año se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales en esa cuenca, una cifra superior al promedio histórico.

En contraste, el Atlántico tendría menor actividad debido a los cambios en la circulación atmosférica asociados con El Niño.

Durante julio y agosto podrían presentarse lluvias por debajo del promedio en regiones del noreste, sur y sureste del país.

El panorama cambiaría hacia el otoño con el incremento de la actividad ciclónica y, durante el invierno, el norte de México podría registrar precipitaciones superiores a lo habitual por la llegada de más frentes fríos y tormentas invernales.

Acciones del gobierno para la prevención y alerta temprana

El Servicio Meteorológico Nacional también anticipó que, si el déficit de lluvias persiste durante parte del verano, la primavera de 2027 podría registrar temperaturas más altas, mayor riesgo de incendios forestales y episodios de deterioro en la calidad del aire.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el gobierno ya instaló puestos de mando en 11 de los 17 estados costeros y concluirá ese proceso la próxima semana.

En esas mesas participan autoridades estatales, municipales y dependencias federales para revisar zonas inundables, presas, refugios temporales y protocolos de respuesta.

Velázquez agregó que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre ríos, presas y cuerpos de agua, además de actualizar los atlas de riesgo y revisar las condiciones de los refugios temporales que podrían utilizarse en caso de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno trabaja para poner en operación, en aproximadamente dos meses, un sistema de alertamiento por telefonía celular que enviará avisos a la población cuando exista riesgo por huracanes o lluvias intensas.

La herramienta permitirá emitir alertas diferenciadas según el nivel de peligro en las zonas que puedan resultar afectadas.

La mandataria llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial durante los próximos meses y subrayó que los pronósticos describen probabilidades, no certezas, por lo que el monitoreo del fenómeno será permanente.