"El Niño" dejará las lluvias más fuertes de la historia en 2026, según expertos

Esta temporada de lluvias ha sido una de las más difíciles de los últimos tiempos, en diversos puntos de la Ciudad y del país hemos sido testigos de fuertes granizadas y de graves inundaciones.

Sin embargo, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos, "El Niño" será uno de uno de los más fuertes de la historia.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA, con sede en Miami, situó ahora en un 81% la probabilidad de que "El Niño" sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, lo que lo ubicaría como uno de los mayores desde que comenzaron los registros en 1950.

Además, hay un 97% de probabilidad de que el fenómeno meteorológicopersista hasta la primavera de 2027, añadió el informe del organismo.

La NOAA advirtió de que "El Niño" "continúa y seguirá fortaleciéndose" desde que emitió un aviso por su formación el 11 de junio, cuando predijo un 63 % de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

El último informe "pronostica que El Niño se intensificará a lo largo de 2026" porque, además de lo que proyectan los modelos, "un fuerte acoplamiento de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico contribuye a una confianza muy alta sobre que El Niño continuará hasta principios de 2027".

On May 21st, NOAA officials released the seasonal outlook, which forecasts a below-average Atlantic hurricane season which is attributed to an intensifying El Niño in the Pacific basin.

Read more at how El Niño impacts Atlantic Hurricane Season. https://t.co/3nsfmiDHn7 pic.twitter.com/Eo8Nh6042E — NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) June 4, 2026

¿Qué es "El Niño"?

"El Niño" es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el océano Pacífico central y oriental. Al alterar la temperatura del océano y la circulación atmosférica, modifica los patrones meteorológicos a nivel mundial.