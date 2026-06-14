Del TikTok al templete: el "Six Seven" se instala en las giras de Sheinbaum

Las becas fueron el motivo oficial de la visita. El momento más esperado llegó al final.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a ejecutar el viral "Six Seven" durante la entrega de la Beca Rita Cetina en Villa de Álvarez, Colima, donde encabezó un acto dirigido a estudiantes de educación básica. La escena confirmó que un gesto nacido en TikTok ya encontró espacio permanente en las giras presidenciales.

La mandataria incluso anticipó desde el inicio que repetiría la dinámica. Frente a niñas, niños y familias beneficiarias del programa, anunció que al concluir su discurso haría el ya conocido "Six Seven", provocando una reacción inmediata entre los estudiantes.

La imagen dejó una señal reveladora sobre la forma en que las nuevas generaciones consumen la vida pública. Aunque el acto estuvo centrado en apoyos educativos, parte de la expectativa de los asistentes parecía concentrarse en el momento viral que acompañaría el cierre de la ceremonia.

Becas del Bienestar

La visita ocurrió mientras la CNTE mantenía su jornada número 12 de movilizaciones. Durante el encuentro, Sheinbaum reconoció el trabajo del magisterio nacional y llamó a las infancias a dedicar menos tiempo a teléfonos celulares y redes sociales para privilegiar actividades deportivas y recreativas.

Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes. pic.twitter.com/q6XzWL1GbE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 14, 2026

El gobierno federal informó que en Colima las Becas para el Bienestar benefician a 67 mil 966 estudiantes mediante una inversión superior a 650 millones de pesos. Las autoridades prevén incorporar este año a otros 57 mil 519 alumnos.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, describió la Beca Rita Cetina como un respaldo para que las familias enfrenten el próximo ciclo escolar sin presiones económicas adicionales.

Un gesto viral que se volvió parte del libreto

No es la primera vez que ocurre. El 20 de febrero, Sheinbaum replicó el movimiento durante la inauguración del CBTIS 292 en León, Guanajuato. Semanas después volvió a hacerlo en Jalisco durante la apertura del Bachillerato Margarita Maza.

Los videos circularon ampliamente en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde millones de jóvenes identifican el gesto como uno de los símbolos más visibles del llamado humor "brainrot", una corriente digital caracterizada por referencias absurdas, códigos internos y bromas difíciles de explicar para quienes permanecen fuera de esos círculos.

Lo llamativo es que el "Six Seven" prácticamente no tiene un significado estable. Su origen suele ubicarse en la canción "Doot Doot (6 7)" del rapero Skrilla y en la popularización que le dio el llamado "7 Kid", un niño que comenzó a repetir la expresión durante partidos de baloncesto y videos virales.

Desde entonces, el gesto se expandió por escuelas, redes sociales e incluso actos religiosos.

Más identidad que significado

Un análisis publicado por The Conversation plantea que la fuerza del fenómeno no proviene de lo que significa, sino de lo que produce. Desde la semiótica, el "Six Seven" funciona como un marcador de identidad generacional: un código compartido que permite reconocer quién pertenece al grupo y quién observa desde fuera.

La explicación ayuda a entender por qué la expresión ha sobrevivido incluso cuando muchos de quienes la utilizan no pueden definir exactamente qué significa. Su función no es transmitir información, sino generar pertenencia.

Eso explica también por qué el fenómeno terminó llegando a la política. Durante décadas, los actos presidenciales se apoyaron en discursos, anuncios y fotografías oficiales. Hoy compiten por atención con códigos nacidos en internet capaces de generar una reacción instantánea entre audiencias que crecieron en plataformas digitales.

En Colima, la razón oficial de la visita fue ampliar los apoyos educativos. Sin embargo, el momento que concentró mayor entusiasmo entre los estudiantes llegó cuando la presidenta levantó las manos y repitió un gesto nacido en TikTok. La beca seguía siendo la noticia institucional. El "Six Seven" se convirtió en la fotografía de la jornada.