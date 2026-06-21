El T-MEC modificó las reglas laborales en México: Haces

México se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá y al mismo tiempo el fenómeno del nearshoring está atrayendo nuevas inversiones, fortaleciendo cadenas de suministro y generando oportunidades de crecimiento económico en múltiples regiones del territorio nacional.

T-MEC y transformación de las reglas laborales en América del Norte

Asimismo, el diputado federal Pedro Haces Barba advirtió que la entrada en vigor del T-MEC transformó además las reglas laborales de América del Norte.

En el marco de la renegociación del tratado comercial, acotó que conceptos como democracia sindical, legitimación de contratos colectivos, libertad de asociación y transparencia dejaron de ser únicamente asuntos internos para convertirse también en factores observados por inversionistas, organismos internacionales y gobiernos socios.

El también dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (Catem) acotó que la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial comienzan a modificar la naturaleza misma del trabajo.

"Durante años se presentó una falsa disyuntiva entre crecimiento económico y bienestar laboral; entre productividad y derechos; entre inversión y protección de los trabajadores. La realidad demuestra que esa discusión está superada"

Retos y representación laboral en la economía global

El legislador federal sentenció que frente a este panorama la pregunta es qué tipo de representación laboral necesita México para competir en una economía global sin renunciar a los derechos, la dignidad y las oportunidades de quienes contribuyen diariamente al desarrollo del país.

"Durante años se presentó una falsa disyuntiva entre crecimiento económico y bienestar laboral; entre productividad y derechos; entre inversión y protección de los trabajadores. La realidad demuestra que esa discusión está superada", sentenció.

El legislador de Morena dejó en claro que las economías más competitivas del mundo son precisamente aquellas que han logrado combinar productividad, innovación, certeza jurídica y bienestar laboral.

En este contexto, consideró que es indispensable fortalecer el diálogo entre trabajadores, empresas y autoridades; impulsar la capacitación permanente; generar condiciones de estabilidad laboral; promover la productividad y construir instituciones capaces de responder a los cambios que ya están.

Haces Barba anunció que durante los próximos meses recorrerá las 32 entidades federativas para escuchar a trabajadores, empresarios, especialistas y liderazgos locales sobre los retos y oportunidades que definirán el desarrollo laboral de México en los próximos años.