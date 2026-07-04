El último silbatazo en México: el Mundial 2026 se despide del país con un México vs Inglaterra

Este domingo no solo estará en juego el pase de la Selección Mexicana a los cuartos de final. También será el último partido del Mundial 2026 que se dispute en territorio mexicano, poniendo fin a un recorrido histórico que convirtió al país en una de las sedes de la Copa del Mundo.

El último Mundial en México... por ahora

El duelo entre México e Inglaterra marcará el cierre de la actividad mundialista en el país. Después de varias semanas con encuentros en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el silbatazo final en el Estadio Azteca pondrá fin a la participación de México como sede del torneo.

Aunque la Copa del Mundo continuará hasta el 19 de julio, todos los partidos restantes se disputarán en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el calendario oficial de la FIFA.

Así fue el recorrido del Mundial en México

Estadio Ciudad de México (5 partidos)

11 de junio | México -2 vs. Sudáfrica-0 (Partido inaugural del Mundial)

-2 vs. Sudáfrica-0 (Partido inaugural del Mundial) 17 de junio | Uzbekistán-1 vs. Colombia-3

24 de junio | México -3 vs. Chequia-0

-3 vs. Chequia-0 30 de junio | México -2 vs. Ecuador-0 ( Dieciseisavos de final )

-2 vs. Ecuador-0 ( ) 5 de julio | México vs. Inglaterra (Octavos de final y último partido del Mundial en México)

Estadio Guadalajara (4 partidos)

11 de junio | Corea del Sur-2 vs. Chequia-1

18 de junio | México -2 vs. Corea del Sur-0

-2 vs. Corea del Sur-0 24 de junio | Colombia-1 vs. RD Congo-0

26 de junio | Uruguay-0 vs. España-1

Estadio Monterrey (4 partidos)

14 de junio | Suecia-5 vs. Túnez-1

20 de junio | Japón-4 vs. Túnez-0

24 de junio | Sudáfrica-1 vs. Corea del Sur-0

29 de junio | Países Bajos-1 vs. Marruecos-1 (Dieciseisavos de final)

¿Qué pasa si México elimina a Inglaterra?

Si la Selección Mexicana consigue vencer a Inglaterra, su aventura continuará, pero ya no será en casa.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el ganador de esta serie enfrentará en los cuartos de final al vencedor del partido entre Brasil y Noruega, en un encuentro programado para el 11 de julio en Estados Unidos.

En caso de seguir avanzando, una eventual semifinal se jugaría en Atlanta, mientras que una hipotética final tendría como sede Nueva York/Nueva Jersey.

Un adiós con sabor a historia

Independientemente del resultado, el encuentro ante Inglaterra pondrá punto final a la participación de México como anfitrión del Mundial 2026.

Durante varias semanas, el país volvió a convertirse en el centro del futbol internacional y vivió una nueva Copa del Mundo en casa, una experiencia que quedará marcada por el ambiente en las tribunas, la respuesta de la afición y la posibilidad de que el Tri siga escribiendo su historia, ahora lejos de territorio mexicano.