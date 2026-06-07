Resultados Elecciones Coahuila 2026: PRI toma ventaja y Morena acusa compra de votos

Las elecciones de Coahuila se convirtieron este domingo en uno de los procesos políticos más observados del país.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso local en una jornada marcada por una intensa participación ciudadana, acusaciones entre partidos y la expectativa por los resultados preliminares.

Mientras los primeros datos comenzaban a fluir desde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dirigentes nacionales de las principales fuerzas políticas ya emitían posicionamientos sobre el desarrollo de los comicios y el rumbo que podría tomar el estado en los próximos años.

En Ovaciones te decimos cómo van los resultados de los comicios de Coahuila y lo que Morena como el PRI han declarado a las pocas horas del cierre de las casillas electorales.

Foto: cuartoscuro



Elecciones Coahuila 2026

La jornada electoral de este 7 de junio inició formalmente desde temprana hora con la instalación de casillas en los distintos municipios de la entidad.

Las casillas abrieron a las 08:00 horas para permitir que los ciudadanos emitieran su voto en la elección para renovar el Congreso de Coahuila.

A lo largo del día, autoridades electorales reportaron el funcionamiento de los centros de votación y dieron seguimiento a los incidentes registrados durante el proceso.

El Instituto Electoral de Coahuila informó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzó a publicar resultados a partir de las 18:30 horas, una vez concluida la recepción de los primeros paquetes electorales.

¿Qué se vota en las elecciones de Coahuila 2026?

La elección de este 7 de junio es especialmente relevante porque Coahuila es la única entidad del país que celebra elecciones locales durante 2026.

Los ciudadanos acuden a las urnas para definir quiénes ocuparán los escaños del Congreso estatal durante los próximos años.

Los diputados locales tienen la responsabilidad de aprobar leyes, revisar el presupuesto estatal, fiscalizar el gasto público y debatir reformas que impactan directamente en temas como seguridad, salud, educación, infraestructura y desarrollo económico.

Por ello, aunque no se trata de una elección para gobernador, los resultados serán determinantes para la conformación del equilibrio político en Coahuila y para la relación que mantendrán las distintas fuerzas partidistas con el gobierno estatal en los próximos años.

Candidatos elecciones Coahuila 2026

En las elecciones de Coahuila 2026, los ciudadanos no eligieron gobernador ni presidente municipal.

Lo que está en juego es la renovación del Congreso local, el órgano encargado de crear, modificar y aprobar leyes estatales, así como supervisar el uso de recursos públicos y las acciones del gobierno estatal.

En total, los votantes elegirán a 25 diputados locales, de los cuales 16 serán de mayoría relativa, es decir, ganarán directamente en sus respectivos distritos electorales, mientras que nueve serán de representación proporcional, conocidos popularmente como diputados plurinominales.

Uno de los distritos más observados durante la jornada es el Distrito 11, donde compiten perfiles de distintas fuerzas políticas por una curul en el Congreso de Coahuila.

Los candidatos son:

Claudia Jacqueline Álvarez Hernández (45 años), candidata del Partido Acción Nacional ( PAN ).

Gerardo Enrique Calvillo Hernández (37 años), representante del Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ).

Jaime Cleofas Martínez Veloz (72 años), postulado por Movimiento Ciudadano (MC).

María Luisa Morales Salas (41 años), candidata del partido Nuevas Ideas .

Juan Pablo Castellanos Lunavar (46 años), abanderado de México Avante .

Héctor Hugo Dávila Pradovier (44 años), candidato de la alianza PRI -UDC, integrada dentro de la estrategia política respaldada por el bloque opositor en la entidad.

Fernando Hernández Hernández (39 años), representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Coahuila, conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

PRI se proclama ganador en las elecciones de Coahuila 2026

Al cierre de las casillas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito" Moreno, aseguró que su partido obtuvo una victoria contundente en la entidad.

El dirigente afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en disputa y destacó que la ventaja se reflejó en diversas regiones del estado.

"16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado", declaró.

Moreno también sostuvo que las familias coahuilenses votaron libremente y expresó que el resultado representa un respaldo al proyecto político impulsado por el priismo local.

"Somos la verdadera opción de la oposición. Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria", señaló.

Asimismo, felicitó a la militancia priista y reconoció el trabajo realizado durante la campaña electoral, asegurando que el resultado demuestra la fortaleza de la organización política en Coahuila.

¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen… pic.twitter.com/883aw85ONW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Morena denuncia compra de votos

Por su parte, Morena denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

La dirigencia nacional del partido acusó la supuesta detención arbitraria de militantes de Morena y del Partido del Trabajo en el municipio de Frontera, Coahuila, luego de que estos señalaran la existencia de un inmueble donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la compra de votos.

Además, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió que cualquier denuncia sobre posibles delitos electorales sea investigada por las autoridades competentes para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

Morena sostuvo que continuará documentando cualquier incidente relacionado con la elección y reiteró que el voto debe ejercerse de manera libre y secreta.

Como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de @Mx_Diputados, advierto con preocupación los hechos ocurridos durante el proceso electoral en Coahuila. Entre ayer y hoy, diputados federales de MORENA, así como simpatizantes de este movimiento, fueron privados… — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 7, 2026

Resultados de Elecciones Coahuila 2026

Hasta las 20:00 horas de este domingo, el PREP del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) reportaba los siguientes resultados preliminares:

Actas capturadas : 919 de 4,319 ( 21.2780% )

: 919 de 4,319 ( ) Participación ciudadana: 48.3725%

Imágenes: IEC



Total de votos (PREP)

PAN : 4,829 votos ( 1.9553% )

Partido Verde : 6,236 votos ( 2.5250% )

Movimiento Ciudadano : 4,325 votos ( 1.7512% )

Partido Nuevas Ideas : 15,418 votos ( 6.2428% )

PRI y UDC: 138,352 votos ( 56.0199% )

PT y Morena : 62,803 votos ( 25.4295% )

México Avante : 1,286 votos ( 0.5207% )

Revolución Social Independiente Menera : 1,025 votos ( 0.4150% )

Sumando Coahuila: 99 votos (0.0400%)

Imágenes: IEC



Resumen de la votación

Votos acumulados : 234,373 ( 94.8997% )

Candidaturas no registradas : 559 ( 0.2263% )

Votos nulos : 12,037 ( 4.8738% )

Total de votos: 246,969 (100.0000%)

El Instituto Electoral de Coahuila recordó que los datos difundidos por el PREP son de carácter preliminar, informativo y no tienen efectos jurídicos definitivos.

Asimismo, la autoridad electoral precisó que será el próximo 10 de junio de 2026 cuando inicien los Cómputos Distritales, procedimiento oficial mediante el cual se determinarán los resultados definitivos de la elección en cada uno de los distritos de la entidad.

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