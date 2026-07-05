Embajada celebra relación bilateral previo al partido México vs Inglaterra

Mientras la diplomacia apuesta por la cordialidad, las redes sociales y las marcas ya juegan otro partido. A dos días del encuentro entre Inglaterra y México en la Copa del Mundo 2026, la Embajada Británica llamó a celebrar más de dos siglos de amistad entre ambos países, mientras aficionados y empresas comenzaron una competencia simbólica que refleja el ambiente previo al silbatazo inicial.

Relaciones diplomáticas y contexto histórico

La representación diplomática sostuvo que el duelo de este domingo en el Estadio Ciudad de México trasciende el futbol y simboliza los vínculos históricos, culturales, educativos, comerciales y científicos que unen a ambas naciones. También anunció que concentrará sus esfuerzos en brindar asistencia consular a los aficionados británicos que viajarán a México.

La embajadora británica en México, Susannah Goshko, afirmó que el encuentro representa una oportunidad para celebrar una relación construida durante casi dos siglos de vínculos diplomáticos y una historia compartida que comenzó con la llegada de mineros británicos a Hidalgo, quienes introdujeron el futbol en el país a finales del siglo XIX.

Fuera del discurso oficial, la rivalidad comenzó a expresarse en campañas comerciales y publicaciones virales. La cadena británica Greggs retiró durante un día sus productos inspirados en la gastronomía mexicana como muestra de apoyo a la selección inglesa y anunció que volverán a sus sucursales una vez concluido el partido.

Comunicado de prensa: Nos emociona profundamente el encuentro entre Inglaterra y México este domingo. ??



Viviremos un encuentro que hemos estado esperando desde que inició la Copa del Mundo. Lo creíamos posible, pero hoy es una realidad: y jugarán un partido histórico. pic.twitter.com/nPZ65HYkzY — UK in Mexico (@UKinMexico) July 4, 2026

En contraste con ese mensaje institucional, diversas marcas mexicanas lanzaron el llamado "Operativo No Inglés", una campaña digital en la que sustituyeron temporalmente palabras y nombres en inglés por expresiones en español como muestra de apoyo a la selección mexicana antes del partido frente a Inglaterra.

La iniciativa rápidamente se extendió en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados de la previa del encuentro.

Una rivalidad que también se juega en redes

La conversación continuó con memes que enfrentan tacos y fish and chips, pulque y té inglés, además de bromas sobre las costumbres de ambos países.

También circularon publicaciones que recuerdan que el futbol llegó a México de la mano de mineros británicos, un dato histórico que unos utilizan para destacar los lazos entre ambas naciones y otros para alimentar la rivalidad deportiva.

Reacciones sociales y comerciales previas al partido

Las redes sociales también se sumaron a la previa. Usuarios de ambos países intercambian memes sobre la gastronomía, las bebidas tradicionales y las costumbres nacionales. Tacos frente a fish and chips, mariachis contra pubs ingleses y referencias al origen del futbol mexicano forman parte de una conversación que mezcla humor con orgullo nacional.

El ambiente también llegó a las calles. Aficionados mexicanos organizaron serenatas y música frente al hotel de concentración de la selección inglesa, una práctica habitual en el futbol latinoamericano que generó comentarios divididos entre quienes la consideran parte del folclor deportivo y quienes la ven como una provocación innecesaria.

En el Reino Unido, el gobierno autorizó ampliar el horario de operación de miles de pubs para que los aficionados puedan seguir el partido de madrugada, una medida que refleja la expectativa que genera el encuentro en ambos lados del Atlántico.

La narrativa previa al partido muestra dos caras de una misma historia. Mientras la diplomacia insiste en la cooperación y la amistad que han construido México y el Reino Unido durante casi dos siglos, la afición convierte el Mundial en una disputa simbólica donde el humor, las tradiciones y el orgullo nacional también buscan inclinar el marcador antes de que ruede el balón.