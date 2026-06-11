Estados Unidos pide a sus ciudadanos no sumarse a protestas en México

La Embajada de Estados Unidos lanzó una advertencia a sus ciudadanos que visitan México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y les pidió evitar cualquier manifestación o actividad política, al recordar que la legislación mexicana prohíbe la participación de extranjeros en asuntos políticos y que hacerlo puede derivar en detención o deportación.

La representación diplomática emitió el mensaje ante el partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio en la Ciudad de México, donde se espera la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros.

La alerta se produce en medio de las movilizaciones sindicales que desde principios de junio han provocado bloqueos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital. Las protestas se han concentrado de manera intermitente en el Zócalo y calles del Centro Histórico, aunque también han impactado otras vialidades estratégicas.

La Embajada advirtió que durante la programación mundialista podrían registrarse nuevas protestas capaces de alterar de forma significativa la movilidad en la ciudad. Entre las vialidades que podrían enfrentar cierres temporales mencionó Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Circuito Interior, además de posibles bloqueos breves en los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

CIERRES TEMPORALES.

Vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Circuito Interior son algunas de las afectadas por los aficionados y manifestantes que salieron a la calle. Foto: Cuartoscuro

Mundial y protestas coinciden en la capital

Aunque la representación estadounidense describió las movilizaciones como mayoritariamente pacíficas, señaló que algunas han derivado en confrontaciones con policías y en un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.

El aviso adquiere relevancia porque ocurre mientras el gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México alistan el operativo para la inauguración del torneo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas extraordinarias para reducir la carga vehicular, entre ellas el impulso al teletrabajo y la suspensión de actividades escolares presenciales en la capital.

La advertencia no se limita a cuestiones de tránsito. El mensaje enfatiza que los visitantes extranjeros deben mantenerse al margen de cualquier concentración que pueda ser considerada política por las autoridades mexicanas.

Las recomendaciones para viajeros

La Embajada recomendó monitorear medios de comunicación locales para conocer cierres de carreteras, afectaciones aeroportuarias y cambios en la movilidad derivados tanto del Mundial como de las protestas.

También pidió revisar la información oficial difundida para viajeros, registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), conservar información de contacto de emergencia y comunicarse con las autoridades mexicanas o con la representación diplomática estadounidense en caso de requerir asistencia.

Con la inauguración del Mundial como telón de fondo, la representación estadounidense colocó el foco en un punto poco habitual en este tipo de avisos: mantenerse lejos de las disputas políticas locales y evitar cualquier participación en manifestaciones mientras dure la estancia en México.