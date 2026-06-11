Embajador de EU celebra inicio del Mundial y destaca cooperación con México

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también abrió espacio para mensajes diplomáticos. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al país por el inicio del torneo y destacó la coordinación entre las tres naciones anfitrionas.

A través de sus redes sociales, el diplomático calificó al Mundial como "el evento deportivo más grande de la historia" y afirmó que la competencia representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia", escribió.

Coordinación y seguridad en la organización tripartita del Mundial

Johnson también destacó el papel histórico del estadio capitalino que albergó el partido inaugural. Señaló que fue un privilegio presenciar el arranque del torneo en el inmueble, que se convirtió en el primero del mundo en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

El mensaje llega en un momento en que los tres gobiernos mantienen coordinación en temas de seguridad, movilidad y atención a visitantes para el desarrollo del torneo, que por primera vez cuenta con una organización compartida entre tres países.

La felicitación del embajador se sumó a las expresiones de respaldo emitidas por autoridades mexicanas durante la jornada inaugural, marcada por actividades masivas en la Ciudad de México y el inicio formal de la justa mundialista.

"¡Que comiencen los juegos!", concluyó el representante estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.