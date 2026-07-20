Embajador de EU atribuye capturas de Los Chapitos a cooperación con México

La captura de un ciudadano estadounidense presuntamente vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa motivó un nuevo respaldo público del gobierno de Estados Unidos a la estrategia de cooperación en seguridad con México.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, afirmó que la detención demuestra "lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos" y sostuvo que la coordinación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum permite seguir golpeando a las organizaciones criminales.

¿Cómo se realizó la detención en Mazatlán?

"Gracias a la cooperación y al intercambio de información que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos desarticulando a los cárteles y asegurando que los delincuentes no tengan dónde esconderse. La justicia prevalecerá", escribió el diplomático en su cuenta de X.

Horas antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Janero Van "N", ciudadano estadounidense requerido por autoridades de su país por tráfico de estupefacientes en Michigan.

García Harfuch explicó que el operativo fue resultado del intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Reacciones oficiales y cooperación bilateral

El funcionario agregó que el detenido está relacionado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, por lo que era buscado por autoridades estadounidenses.

El mensaje de Johnson retoma la agenda de comunicación del embajador estadounidense y refuerza la narrativa que Washington ha mantenido en los últimos meses sobre los resultados de la coordinación bilateral en materia de seguridad.

A diferencia de otros pronunciamientos centrados en decomisos o extradiciones, el embajador destacó de forma explícita el entendimiento entre Trump y Sheinbaum como un factor para enfrentar a las organizaciones criminales.

La declaración llega mientras ambos gobiernos mantienen abierta una agenda de cooperación que incluye el combate al tráfico de drogas, el intercambio de inteligencia y las acciones contra integrantes de organizaciones delictivas con operaciones en ambos lados de la frontera.