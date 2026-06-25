INEGI señala crecimiento de más del 55% en empleos informales

En mayo de este año y por segundo mes consecutivo, la población ocupada en la informalidad permaneció en 33.4 millones de personas, sumando alrededor de 500 mil personas respecto al mismo lapso de 2025, cuando registró 32.9 millones de personas en la informalidad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral del quinto mes de 2026 se ubicó en 55.2% y superó en 0.3 puntos porcentuales el 54.9% del año pasado.

Al respecto, ManpowerGroup observó que, como referencia, la población ocupada en la informalidad comenzó este 2026 con 32.7 millones de personas; para febrero alcanzó los 33 millones de personas, cifra que se mantuvo en marzo y que en abril alcanzó su punto más alto en lo que va del año con 33.4 millones de personas, cifra que se mantuvo durante mayo.

"Los datos muestran que, aunque la ocupación crece, la informalidad sigue absorbiendo una parte importante de ese crecimiento. Que esta cifra se mantenga durante dos meses consecutivos confirma que la generación del empleo enfrenta dificultades para traducirse en una mayor formalización de los trabajadores", advirtió Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.

Impacto y desafíos de la informalidad en el mercado laboral

Agregó que una parte importante de las oportunidades laborales que se generan "continúa ubicándose fuera de los esquemas formales de contratación, lo que representa un desafío para la productividad y competitividad del país, ya que limita el acceso de millones de personas a seguridad social, estabilidad laboral y mejores oportunidades de desarrollo", señaló.

"El reto no será únicamente generar nuevas vacantes, sino asegurar que esos empleos se incorporen a la formalidad, permitiendo que el beneficio económico tenga un impacto más duradero.

Incluso cuando se trate de empleos temporales, la formalidad debe ser parte de la estrategia, y la organización del Mundial pone a prueba la capacidad del mercado laboral para transformar el dinamismo económico en empleo formal", puntualizó Robles.

Por otro lado, la ENOE indicó que en mayo pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 62.1 millones de personas, un incremento anual de 460 mil personas respecto a mayo de 2025, reflejando una participación económica con una tasa del 59.1%.

De ellas, 60.4 millones estuvieron ocupadas; 438 mil personas más en relación con el mismo mes del año pasado, que reportó 60 millones.

Asimismo, de la Encuesta se desprende que la tasa de desempleo en el país registró un ligero incremento durante el quinto mes de esta anualidad, al ubicarse en 2.8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

El organismo informó que la población desocupada ascendió a aproximadamente 1.7 millones de personas, cifra superior a la observada en el mismo mes del año anterior, reflejando un aumento moderado en la falta de empleo dentro del país.

La subocupación, es decir, las personas que necesitan y están disponibles para trabajar más horas de las que actualmente laboran, se ubicó en 6.9% de la población ocupada.

Por sectores económicos, los servicios concentraron la mayor parte de los trabajadores ocupados, seguidos por el comercio y la industria manufacturera, que continúan siendo pilares importantes para la generación de empleo formal en el país.

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