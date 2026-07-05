Empresarios de EU cierran filas para preservar el T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrió un nuevo frente de contraste entre la estrategia de la administración del presidente Donald Trump y las prioridades de los sectores productivos estadounidenses.

¿Qué posturas han expresado los sectores productivos sobre la revisión del T-MEC?

Tras la decisión de Washington de activar el mecanismo de revisiones anuales, las organizaciones empresariales que se han pronunciado públicamente no han planteado abandonar el acuerdo comercial. Su principal preocupación es preservar el mercado regional, reducir la incertidumbre y evitar que el proceso derive en una renegociación integral del tratado.

La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham México) sostuvo que las revisiones previstas en el artículo 34.7 del T-MEC no deben convertirse en una renegociación completa del acuerdo.

Su presidente, Pedro Casas Alatriste, señaló que el objetivo del mecanismo es evaluar el funcionamiento del tratado y no reabrir todo su contenido. También recordó que el T-MEC permanece vigente hasta 2036, salvo que los tres gobiernos acuerden extenderlo antes de esa fecha.

La postura coincide con la expresada por la Agricultural Coalition for USMCA, que agrupa a organizaciones del sector agropecuario estadounidense. Su portavoz, Bryan Goodman, declaró a Reuters que el tratado sigue siendo fundamental para las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y pidió que los tres países trabajen para alcanzar un acuerdo renovado y fortalecido.

En la industria automotriz también prevalece el llamado a mantener la integración regional. El American Automotive Policy Council, que representa a Ford, General Motors y Stellantis, pidió resolver la revisión con rapidez y ofrecer certidumbre a las inversiones.

Su presidente, Matt Blunt, afirmó que la competitividad de América del Norte depende de conservar cadenas de suministro integradas frente a la competencia de Asia y Europa.

Desde la American Society of Mexico, Larry Rubin sostuvo que las revisiones anuales no significan el fin del T-MEC, aunque reconoció que la seguridad se ha convertido en una prioridad para la administración estadounidense dentro de la relación bilateral.

También propuso negociar un tratado independiente para combatir al crimen organizado, con el propósito de separar la agenda de seguridad de la negociación comercial.

Hasta este domingo no se localizaron nuevos posicionamientos de la U.S. Chamber of Commerce, la National Association of Manufacturers o la Business Roundtable posteriores al anuncio del 1 de julio.

Próximos pasos y expectativas en la revisión del tratado

Sin embargo, esas organizaciones habían expresado durante el proceso de consulta ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) su respaldo a mantener un T-MEC trilateral y concluir la revisión con reglas claras para las empresas.

La coincidencia entre las organizaciones que han fijado postura dibuja un escenario distinto al tono político que ha acompañado la revisión del tratado.

Mientras la Casa Blanca utiliza el nuevo mecanismo para presionar cambios en la relación comercial, buena parte del sector privado estadounidense busca conservar la integración económica de América del Norte y reducir la incertidumbre para el comercio y la inversión.

La siguiente ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos está prevista para la semana del 20 de julio. Ese encuentro permitirá medir si las exigencias de Washington comienzan a traducirse en cambios concretos al tratado o si prevalece la estrategia de mantener el T-MEC como la plataforma comercial de América del Norte.