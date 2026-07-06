Empresarios acusan presunta red de extorsión a gasolineros en Edomex

Las denuncias de presuntas extorsiones contra empresarios gasolineros del Estado de México llegaron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió presentar querellas ante la Fiscalía General de la República y ofreció respaldo del gobierno federal para que los casos sean investigados.

Un reportero expuso testimonios de empresarios que aseguran enfrentar cierres temporales de gasolineras y plantas de gas con el argumento de supuestas irregularidades ambientales. Según los denunciantes, después reciben ofrecimientos para levantar las sanciones a cambio de pagos en efectivo.

De acuerdo con la denuncia presentada durante la conferencia, las presuntas extorsiones se concentran en municipios de la zona conurbada de Toluca y habrían aumentado en frecuencia durante los últimos años. Los empresarios afirmaron que han documentado los hechos y que algunos cuentan con videos y denuncias entregadas a autoridades estatales.

Respuesta y acciones del gobierno federal

Sheinbaum pidió establecer contacto con los afectados para facilitar la presentación de denuncias. Indicó que las querellas pueden promoverse de manera reservada para proteger la identidad de los denunciantes.

"Que se presente la denuncia a la Fiscalía General de la República y que se proceda", respondió la mandataria al ser consultada sobre la posibilidad de una investigación federal.

También condenó cualquier presunto acto de corrupción cometido desde el servicio público y sostuvo que las autoridades deben actuar una vez que existan denuncias formales.

Durante el intercambio, el reportero preguntó si el gobierno federal contempla un operativo similar al denominado "Enjambre" para investigar los señalamientos. Sheinbaum respondió que antes debe integrarse la denuncia correspondiente y reunir los elementos necesarios para proceder.