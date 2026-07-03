México facilita trámites a empresas IMMEX en plena revisión del T-MEC

La primera revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza con resultados favorables y mantiene condiciones de certidumbre para las inversiones en el país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse con empresarios del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

¿Cuál es el estado actual de la revisión del Tratado T-MEC?

La mandataria rechazó las versiones que atribuyen a México un supuesto fracaso en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Explicó que los cambios en la relación económica responden a una política de mayor proteccionismo impulsada por Washington y no a incumplimientos del gobierno mexicano.

Recordó que el T-MEC conserva su vigencia durante los próximos 10 años y que, conforme al propio acuerdo, las revisiones anuales entran en operación si aún no se ha decidido ampliar su duración. Aseguró que el diálogo entre los tres países no comienza ahora, sino que lleva varios meses de trabajo.

"Ya vamos muy avanzados, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la primera revisión será determinante para dar estabilidad al tratado y reiteró que el gobierno mantiene una perspectiva optimista sobre su resultado.

Medidas para simplificar trámites y fomentar inversiones en IMMEX

La reunión con representantes de la IMMEX también sirvió para atender solicitudes del sector relacionadas con la simplificación de trámites.

La presidenta explicó que las empresas plantearon mejoras para agilizar permisos vinculados con aduanas, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria. Como respuesta, el gobierno integró esos procedimientos en una ventanilla única con el propósito de reducir tiempos y facilitar nuevas inversiones.

Explicó que el programa IMMEX ha evolucionado desde un modelo basado principalmente en maquila hacia una manufactura de mayor especialización, con producción de autopartes, robots y otros bienes que requieren ingeniería avanzada y forman parte de las cadenas de suministro de América del Norte.

Sheinbaum cerró con un mensaje dirigido a inversionistas nacionales y extranjeros al asegurar que México ofrece condiciones de estabilidad para desarrollar nuevos proyectos y que la relación comercial con Estados Unidos continúa sobre bases sólidas.