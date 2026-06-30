Brugada y Sheinbaum llevan la porra mundialista a Azcapotzalco

"¡Vamos a ganar!", escribió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al compartir en sus redes sociales su llegada a Azcapotzalco junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir el partido entre México y Ecuador del Mundial.

Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en Azcapotzalco durante el Mundial

En la publicación, Brugada destacó el ambiente de convivencia con las familias de la alcaldía y señaló que ambas acudieron para compartir la pasión por el futbol y el entusiasmo de la afición mexicana.

¡Llegamos con nuestra presidenta @Claudiashein a compartir la pasión del Mundial!



Qué gran alegría estar aquí para ver el partido y disfrutar en comunidad con las familias de @AzcapotzalcoMx, compartiendo el entusiasmo y la fuerza de esta gran afición.



¡Vamos a ganar! pic.twitter.com/TkpgKGvREZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Apoyo y entusiasmo por la Selección Mexicana en Azcapotzalco

"Qué gran alegría estar aquí para ver el partido y disfrutar en comunidad con las familias de Azcapotzalco, compartiendo el entusiasmo y la fuerza de esta gran afición", expresó.

La jefa de Gobierno también resaltó el ambiente que se vive en torno al Mundial y el respaldo de los asistentes a la Selección Mexicana durante el encuentro.

El mensaje concluyó con una muestra de apoyo al equipo nacional al expresar su confianza en un triunfo de México.