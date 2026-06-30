Ovaciones - Periódico deportivo
Noticias

Brugada y Sheinbaum llevan la porra mundialista a Azcapotzalco

La jefa de Gobierno Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum acudieron a Azcapotzalco para seguir el partido entre México y Ecuador, destacando la unión y entusiasmo de las familias locales.

La presidenta y la jefa de Gobierno de la CDMX se reunieron para ver el partido de México vs. Ecuador. Foto: GobCDMX
La presidenta y la jefa de Gobierno de la CDMX se reunieron para ver el partido de México vs. Ecuador. Foto: GobCDMX

Síguenos

"¡Vamos a ganar!", escribió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al compartir en sus redes sociales su llegada a Azcapotzalco junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir el partido entre México y Ecuador del Mundial.

Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en Azcapotzalco durante el Mundial

En la publicación, Brugada destacó el ambiente de convivencia con las familias de la alcaldía y señaló que ambas acudieron para compartir la pasión por el futbol y el entusiasmo de la afición mexicana.

Apoyo y entusiasmo por la Selección Mexicana en Azcapotzalco

"Qué gran alegría estar aquí para ver el partido y disfrutar en comunidad con las familias de Azcapotzalco, compartiendo el entusiasmo y la fuerza de esta gran afición", expresó.

La jefa de Gobierno también resaltó el ambiente que se vive en torno al Mundial y el respaldo de los asistentes a la Selección Mexicana durante el encuentro.

El mensaje concluyó con una muestra de apoyo al equipo nacional al expresar su confianza en un triunfo de México.

Edición Impresa

Ver más

Cargando edición impresa...