La jefa de Gobierno Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum acudieron a Azcapotzalco para seguir el partido entre México y Ecuador, destacando la unión y entusiasmo de las familias locales.
Brugada y Sheinbaum llevan la porra mundialista a Azcapotzalco
Por: Pilar Mansilla
"¡Vamos a ganar!", escribió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, al compartir en sus redes sociales su llegada a Azcapotzalco junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir el partido entre México y Ecuador del Mundial.
Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en Azcapotzalco durante el Mundial
En la publicación, Brugada destacó el ambiente de convivencia con las familias de la alcaldía y señaló que ambas acudieron para compartir la pasión por el futbol y el entusiasmo de la afición mexicana.
Apoyo y entusiasmo por la Selección Mexicana en Azcapotzalco
"Qué gran alegría estar aquí para ver el partido y disfrutar en comunidad con las familias de Azcapotzalco, compartiendo el entusiasmo y la fuerza de esta gran afición", expresó.
La jefa de Gobierno también resaltó el ambiente que se vive en torno al Mundial y el respaldo de los asistentes a la Selección Mexicana durante el encuentro.
El mensaje concluyó con una muestra de apoyo al equipo nacional al expresar su confianza en un triunfo de México.
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