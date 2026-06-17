Asegura SSC cohetones, mazos y una barreta a presuntos integrantes de la CETEG tras confrontación en Coyoacán

Cohetones, palos, mazos y una barreta fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la revisión de un vehículo presuntamente utilizado por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en medio de los enfrentamientos registrados este miércoles en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

El decomiso ocurrió sobre avenida Del Imán, en la alcaldía Coyoacán, donde los policías inspeccionaron la unidad y localizaron los objetos en la cajuela. El hallazgo se produjo mientras contingentes magisteriales intentaban romper el cerco de seguridad instalado en la zona.

Minutos antes, los docentes habían avanzado por Calzada Acoxpa con dirección al estadio, derribando vallas metálicas colocadas para restringir el acceso. La acción derivó en momentos de tensión y empujones con elementos de la SSC que resguardaban los accesos al inmueble.

Durante la movilización, los manifestantes también obligaron a suspender los trabajos que realizaban empleados que operaban una grúa para colocar bloques de concreto en los alrededores del estadio. Los trabajadores se retiraron mientras policías antimotines permanecían detrás de la maquinaria.

La confrontación se dio en un intento de la CNTE y de la CETEG por llegar al Estadio Ciudad de México.