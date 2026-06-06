Morena anuncia el inicio de 2 mil 600 asambleas informativas en todo el país

Morena anunció que a partir de este fin de semana comenzará la realización de 2 mil 600 asambleas informativas en distintos puntos de México, una iniciativa que se extenderá durante los próximos tres meses y que, según el partido, busca acercar a la ciudadanía información sobre temas de actualidad nacional y acciones del gobierno federal.

Las primeras 55 reuniones se llevarán a cabo este sábado 6 y domingo 7 de junio en 31 estados del país. La única entidad donde no se realizarán actividades será Coahuila, debido a las restricciones relacionadas con el proceso electoral local.

Pero, ¿qué son estas asambleas y por qué se realizarán?

Según Morena, se trata de encuentros abiertos al público en los que militantes y simpatizantes compartirán información sobre diversos temas políticos, económicos y sociales que actualmente forman parte de la discusión pública en México.

Además, los asistentes podrán intercambiar opiniones y plantear inquietudes sobre asuntos de interés nacional.

La estrategia surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a los integrantes de Morena a reforzar el contacto con la población mediante actividades informativas en plazas públicas y otros espacios comunitarios.