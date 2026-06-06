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Morena anuncia el inicio de 2 mil 600 asambleas informativas en todo el país

El partido contempla realizar encuentros en municipios de todo el país como parte de una estrategia de comunicación

Morena realizará asambleas informativas en 31 estados,Cuartoscuro.
Morena realizará asambleas informativas en 31 estados,Cuartoscuro.

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Morena anunció que a partir de este fin de semana comenzará la realización de 2 mil 600 asambleas informativas en distintos puntos de México, una iniciativa que se extenderá durante los próximos tres meses y que, según el partido, busca acercar a la ciudadanía información sobre temas de actualidad nacional y acciones del gobierno federal.

Las primeras 55 reuniones se llevarán a cabo este sábado 6 y domingo 7 de junio en 31 estados del país. La única entidad donde no se realizarán actividades será Coahuila, debido a las restricciones relacionadas con el proceso electoral local.

Pero, ¿qué son estas asambleas y por qué se realizarán?

Según Morena, se trata de encuentros abiertos al público en los que militantes y simpatizantes compartirán información sobre diversos temas políticos, económicos y sociales que actualmente forman parte de la discusión pública en México.

Además, los asistentes podrán intercambiar opiniones y plantear inquietudes sobre asuntos de interés nacional.

La estrategia surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara a los integrantes de Morena a reforzar el contacto con la población mediante actividades informativas en plazas públicas y otros espacios comunitarios.

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