Guardia Nacional alcanza 125 mil elementos al cumplir siete años: Sheinbaum

La reducción de 46% en los homicidios dolosos se convirtió en el principal argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum para defender la estrategia nacional de seguridad durante la ceremonia por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional.

La mandataria atribuyó ese resultado a la coordinación entre las instituciones de seguridad, las labores de inteligencia, la investigación y la atención a las causas de la violencia.

Frente a mandos militares y representantes de los Poderes de la Unión, Sheinbaum afirmó que la Guardia Nacional es uno de los pilares de esa estrategia y sostuvo que el país registra una disminución "sin precedentes en tan poco tiempo" en los asesinatos.

La presidenta informó que la corporación alcanzó 125 mil elementos, distribuidos en 53 coordinaciones territoriales y 590 cuarteles, cifras que presentó como muestra de la consolidación de la institución creada en 2019. Agregó que sus integrantes resguardan carreteras, comunidades, ciudades e instalaciones estratégicas, además de auxiliar a la población durante emergencias y desastres naturales.

7.° Aniversario de la Guardia Nacional. Huehuetoca, Estado de México https://t.co/zyQOMXgB5i — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 30, 2026

Acciones y responsabilidades de la Guardia Nacional

Sheinbaum sostuvo que la Guardia Nacional recupera el principio de que la seguridad es una responsabilidad del Estado al servicio de la población y no de intereses particulares. A partir de esa premisa defendió el fortalecimiento de la corporación como parte de la estrategia federal para contener la violencia.

La mandataria también llamó a los integrantes de la Guardia Nacional a mantener una conducta basada en la honestidad, rechazar cualquier forma de corrupción y conservar la cercanía con la población. Les pidió recordar que cada operativo tiene como propósito proteger la vida, el patrimonio y los derechos de las familias mexicanas.

En el cierre de su mensaje, aseguró que México vive un momento de recuperación de la confianza nacional y afirmó que la mayor fortaleza del país no radica únicamente en las Fuerzas Armadas, sino en los valores de su población. Señaló que servir al pueblo representa el mayor honor para quienes integran la Guardia Nacional.