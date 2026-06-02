En vilo las pláticas de los maestros de la CNTE con el gobierno

La suerte está echada y el balón del lado de la cancha de la Presidencia de la República, luego de que este martes, 45 de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), salieron de la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), sin acuerdos con los representantes del gobierno federal.

Y con la promesa de que este miércoles a las 10:00 de la mañana, en otra reunión en Gobernación, se les informará si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los recibe o no, y la posible respuesta a sus demandas como la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM) y la derogación de la reforma educativa.

A ello, los maestros señalaron que el resultado se llevaría a la Asamblea la que definiría si se presentan a la cita de este miércoles.

Yenny López Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, señaló lo anterior y observó que "no depende de nosotros aceptar o no esta mesa de seguimiento. Lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional Representativa. Estamos enterados de que al menos no se comprometieron hoy a que se va a sentar la Presidenta".

Luego de casi cuatro horas de reunión con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres, a las 15:00 horas salieron los mentores de la sede de Gobernación en Bucareli, anunciando que había concluido la reunión sin acuerdos y los que este miércoles continuarían con sus movilizaciones.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, aseveró:

"Después de 18 meses, seguimos sin agenda con la Presidenta de la República. Informamos al pueblo de México que sigue la cerrazón y que no hay respuesta para una mesa donde se atiendan las demandas centrales de la CNTE".

Los maestros demandaron el retiro de las vallas instaladas alrededor del Zócalo capitalino, al considerar que representan una provocación contra el magisterio.

Por la noche, se emitió un comunicado en donde Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno de México "mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas".

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx... pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Dijo que, junto con Delgado y Batres, se expresó la voluntad del gobierno para continuar en la mesa de trabajo y revisar los temas que preocupan al magisterio.

Confirmó que el diálogo iniciado el martes continuará este miércoles en el mismo lugar, y que existen dos mesas técnicas propuestas para avanzar en los trabajos y se espera que la CNTE designe a sus representantes para participar en ellas.

La secretaria de Gobernación reiteró el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles educativos que afecte la educación de niñas, niños y adolescentes en la etapa final del ciclo escolar, así como las afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía derivadas de bloqueos.

Y explicó que por razones de protección civil y debido a las maniobras que llevan a cabo grúas para el manejo de estructuras y trabes de gran peso, no era posible ocupar el Zócalo capitalino para una concentración, lo que se informó previamente a los maestros, por lo que se colocaron las vallas.