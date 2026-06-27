¿Encontraron sin vida a Roxana Guzmán? Esto dijo su familia sobre los rumores

Las versiones que aseguraban que la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez había sido localizada sin vida fueron desmentidas por su propia familia, que aseguró no haber recibido ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades encargadas de investigar su desaparición.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los familiares de la periodista, pidieron a medios de comunicación y usuarios de redes sociales actuar con responsabilidad, luego de que comenzaran a circular publicaciones que afirmaban que la comunicadora había sido encontrada muerta tras la detención de varios presuntos responsables de su privación de la libertad.

"Al momento las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana", señala el primer punto del mensaje firmado por la familia Guzmán Ramírez.

En el comunicado también confirmaron que tienen conocimiento de la captura de los presuntos implicados en el caso; sin embargo, dejaron claro que esperarán a que las investigaciones continúen por la vía institucional.

"Sabemos de la detención de los presuntos implicados, pero esperamos que las autoridades hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada", indicaron.

Lejos de confirmar las versiones difundidas en las últimas horas, la familia reiteró que mantiene la esperanza de encontrar a la periodista.

"Seguimos con la firme esperanza de que Roxana sea localizada", expresaron en el tercer punto del comunicado.

Asimismo, informaron que permanecen en contacto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz), instituciones que participan en las investigaciones para dar con el paradero de la comunicadora.

¿Qué originó los rumores?

La aclaración de la familia se produjo después de que autoridades federales informaran sobre la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionados con la desaparición de Roxana Guzmán.

Tras conocerse esas capturas, comenzaron a circular versiones que aseguraban que los detenidos habían revelado el lugar donde presuntamente se encontraba el cuerpo de la periodista.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre el hallazgo de un cuerpo o la localización de Roxana Guzmán, por lo que la familia pidió no difundir información sin confirmar mientras continúan las investigaciones.

En la parte final del comunicado, los familiares hicieron un llamado a los medios de comunicación para verificar los datos antes de publicarlos, al considerar que la difusión de versiones no confirmadas provoca un daño adicional a quienes siguen esperando noticias sobre la periodista.