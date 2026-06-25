¡Insólito! Encuentran a perrita en festejos mundialistas tras un mes desaparecida

Una historia insólita se volvió viral durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, luego de que una familia lograra encontrar a su perrita desaparecida desde el 24 de mayo gracias a una transmisión en vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El hecho ocurrió durante una cobertura en vivo del reportero Roberto Haz, quien documentaba la celebración de aficionados en la capital del estado tras el triunfo del Tricolor.

Mientras se desarrollaba la transmisión, en medio de la multitud apareció un hombre cargando a una perrita, escena que llamó la atención de una espectadora a la distancia.

#Viral | ¡Fue encontrada hehcando fiesta por su selección!



Tras una transmisión en vivo de las fiestas callejeras por la victoria de México, una perrita que llevaba perdida 1 mes pudo ser localizada por sus dueños.



: @tudimebeto pic.twitter.com/9c4ib5W3sP — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) June 25, 2026

Ale García, dueña del animal, identificó de inmediato a su mascota, llamada "Gorda", en las imágenes del video en vivo y comenzó a difundir el clip en redes sociales para intentar ubicar el lugar exacto y a la persona que la llevaba.

La rápida viralización del material permitió dar con la persona involucrada, lo que derivó en el reencuentro de la familia con la perrita, tras más de un mes de búsqueda.

El momento se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde usuarios destacaron la coincidencia de que el hallazgo ocurriera en medio de la cobertura de los festejos mundialistas.

Lo que comenzó como una transmisión de la celebración del futbol terminó convirtiéndose en el punto clave para un reencuentro inesperado en Ciudad Victoria.