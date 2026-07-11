IECM Inicia encuentros de Participación Comunitaria en 15 alcaldías

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició una serie de encuentros con las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026-2029 de 15 Alcaldías, para iniciar un acercamiento institucional con quienes integran estos órganos de representación ciudadana y brindarles herramientas formativas que contribuyan al adecuado ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se busca fortalecer las capacidades de las Copaco para consolidar los mecanismos de colaboración entre autoridades electorales, alcaldía y comunidades.

El organismo electoral señaló que las jornadas comenzaron en las alcaldías Tlalpan y Álvaro Obregón, donde autoridades electorales destacaron la importancia de las Copaco como instancias fundamentales para representar los intereses de las unidades territoriales, promover la organización vecinal y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.

El #IECM inició una serie de Encuentros con las Comisiones de Participación Comunitaria #COPACO 2026-2029 de 15 Alcaldías. En ellos, las personas integrantes de estos órganos de representación ciudadana conocen herramientas formativas que contribuyen al adecuado ejercicio de sus... pic.twitter.com/KcUDqTtmqG — IECM (@iecm) July 11, 2026

Detalles del programa de capacitación 2026-2029

El IECM señaló que en los encuentros se expusieron los principales alcances del Presupuesto Participativo en el mejoramiento de la infraestructura, los servicios y el equipamiento de las comunidades mediante decisiones tomadas directamente por la población.

En las siguientes, quienes asistan a los encuentros conocerán las etapas del ejercicio del Presupuesto Participativo, desde la presentación de proyectos hasta su ejecución y la rendición de cuentas, así como el papel que desempeñan las Copaco en la difusión de convocatorias, la organización de asambleas ciudadanas y el acompañamiento a los procesos comunitarios que fortalecen la vida democrática de la Ciudad de México

También se presentará el programa de capacitación a las Copaco para el periodo 2026-2029, el cual contempla cursos básicos, optativos y especializados.

La estrategia busca proporcionar herramientas para el ejercicio de sus funciones, fortalecer el trabajo colegiado, mejorar la comunicación comunitaria y facilitar la gestión de asuntos de interés para las unidades territoriales.

Las alcaldías consideradas para los siguientes encuentros son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco.