Encuestas dividen medición sobre aprobación de Sheinbaum

Las encuestas más recientes sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muestran una diferencia inusual entre las principales casas encuestadoras. Mientras AtlasIntel, en su estudio para Bloomberg News, mantiene el respaldo presidencial alrededor del cincuenta por ciento, otras firmas nacionales lo ubican cerca de siete de cada diez mexicanos.

La medición de AtlasIntel para Bloomberg News, publicada el 3 de julio, fue levantada entre el 26 y el 30 de junio mediante tres mil 535 entrevistas. El estudio confirmó la tendencia que esa empresa ha mostrado durante los últimos meses, con niveles de aprobación considerablemente inferiores a los reportados por otras encuestadoras.

Las diferencias también se reflejan en la fecha de publicación de cada estudio. Mitofsky difundió su evaluación nacional de aprobación presidencial a finales de junio, con 69.7%. Demoscopia Digital publicó su medición correspondiente a junio, con 71.3%. Enkoll, por su parte, dio a conocer su encuesta el 27 de mayo, en la que registró 68 por ciento de aprobación para la presidenta.

Diferencias en las metodologías de las encuestas presidenciales

La distancia entre AtlasIntel y el resto de las mediciones ronda los 18 a 20 puntos porcentuales, una diferencia que rebasa el margen de error habitual de las encuestas nacionales y que apunta a metodologías distintas de levantamiento, selección de la muestra y procesamiento de resultados.

AtlasIntel utiliza un sistema de reclutamiento digital aleatorizado para seleccionar a los participantes de sus estudios. Mitofsky, Demoscopia Digital y Enkoll emplean metodologías propias que incluyen levantamientos telefónicos, presenciales o esquemas mixtos, según cada empresa.

Análisis y debate sobre la aprobación de Claudia Sheinbaum

Hasta ahora, ninguna de las principales encuestadoras nacionales ha replicado los niveles de aprobación reportados por AtlasIntel. Al mismo tiempo, la firma que elabora el estudio para Bloomberg ha mantenido durante varios meses una serie consistente por debajo del resto de las mediciones públicas.

La disparidad entre las encuestas abrió un debate sobre la forma en que cada empresa mide la opinión pública. Para especialistas en demoscopia, una encuesta representa la fotografía de un momento determinado, mientras que las tendencias se consolidan cuando distintas mediciones muestran un comportamiento similar durante un periodo prolongado.

Con los datos disponibles hasta el 5 de julio de 2026, el panorama sigue dividido. AtlasIntel mantiene una evaluación significativamente menor a la registrada por Mitofsky, Demoscopia Digital y Enkoll, por lo que las metodologías empleadas por cada casa encuestadora se han convertido en un elemento central para interpretar el respaldo ciudadano a la presidenta.