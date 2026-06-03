Enfermeras impulsan retiro de la cofia por higiene y equidad laboral

Durante décadas, la cofia fue una de las imágenes más reconocibles de la enfermería. Aparecía en hospitales, escuelas, campañas institucionales y ceremonias académicas como un distintivo de identidad profesional. Hoy, esa misma prenda se encuentra en el centro de una discusión que mezcla ciencia, tradición y cambios culturales dentro del sistema de salud.

El debate alcanzó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que integrantes del Colegio de Enfermeras de Veracruz plantearan la necesidad de eliminar su uso obligatorio. Las profesionales argumentan que la cofia perdió su función práctica, no forma parte de las medidas modernas de protección hospitalaria y, en algunos casos, incluso podría representar riesgos sanitarios.

La prenda tiene raíces históricas profundas. Su uso se extendió en hospitales europeos entre los siglos XIX y XX como una forma de sujetar el cabello, mantener condiciones básicas de higiene e identificar escuelas de formación y jerarquías profesionales. Con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo asociado a la enfermería moderna y permaneció en numerosos países aun cuando sus funciones originales comenzaron a desaparecer.

¿Qué argumentos sustentan la eliminación de la cofia?

Los protocolos actuales privilegian medidas de control de infecciones sustentadas en evidencia científica, como la higiene de manos, los equipos de protección personal y los procedimientos de esterilización. En muchas instituciones, los gorros quirúrgicos y el cabello recogido sustituyeron gradualmente a la cofia como mecanismo de control sanitario.

Parte de los argumentos para retirarla se apoyan precisamente en estudios sobre contaminación hospitalaria. Investigaciones publicadas en la Revista de Enfermería del IMSS detectaron microorganismos en una proporción relevante de cofias utilizadas por personal de salud, lo que abrió la discusión sobre la posibilidad de que la prenda funcione como vehículo de transporte de bacterias dentro de determinadas áreas clínicas.

La ausencia de una disposición federal que obligue expresamente a utilizarla fortaleció la postura de quienes buscan modificar reglamentos internos. Aunque la normatividad mexicana regula la práctica profesional de enfermería, no establece la cofia como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión ni como medida obligatoria de protección sanitaria.

Reacciones oficiales y perspectivas del debate

Diversas agrupaciones señalan que en algunos hospitales la exigencia de portar cofia recae principalmente sobre mujeres, una práctica que consideran incompatible con los principios actuales de igualdad laboral.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó asumir una posición definitiva y señaló que cualquier decisión debe construirse con la participación del propio personal de salud. La respuesta dejó abierta la puerta para que el debate continúe dentro de hospitales, escuelas de enfermería, sindicatos y organismos profesionales.

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