La tarde de este sábado se dio a conocer que la Fiscalía citó a declarar a los acusados por Estados Unidos por presuntamente tener nexos con el narcotráfico
Enrique Inzunza confirma que irá a comparecer a la FGR
Por: Jazmín Rodríguez
El senador de Morena, Enrique Inzunza confirmó que acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer tras ser citado por las acusaciones que hizo una corte de Nueva York en su contra, presuntamente por tener nexos con el crimen organizado.
"El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", escribió en sus redes sociales.
Afirmó que es un hombre que cree en sus leyes, instituciones y que siempre ha estado al servicio con honor.
"No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales", afirmó.
Con estas palabras dijo que confía en las instituciones democráticas que "hemos construido las y los mexicanos. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional".
¿Quiénes son los 10 acusados por EU de tener nexos con el narco?
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, El Tornado, ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, El Juanito, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
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