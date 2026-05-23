Enrique Inzunza confirma que irá a comparecer a la FGR

El senador de Morena, Enrique Inzunza confirmó que acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer tras ser citado por las acusaciones que hizo una corte de Nueva York en su contra, presuntamente por tener nexos con el crimen organizado.

"El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal", escribió en sus redes sociales.

Afirmó que es un hombre que cree en sus leyes, instituciones y que siempre ha estado al servicio con honor.

"No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales", afirmó.

Con estas palabras dijo que confía en las instituciones democráticas que "hemos construido las y los mexicanos. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional".

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la... — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

¿Quiénes son los 10 acusados por EU de tener nexos con el narco?