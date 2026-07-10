Inzunza reaparece con mensaje político inspirado en Altamirano

"Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo". Con esa cita, el senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció en la red social X, donde retomó la actividad pública mientras enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Alejado de las sesiones presenciales del Senado desde el 6 de mayo, el legislador evitó referirse a las imputaciones en su contra. En cambio, recurrió al discurso "Contra la amnistía", pronunciado por Ignacio Manuel Altamirano hace 165 años, para trasladar al presente una confrontación entre el liberalismo histórico y el conservadurismo.

"Cada página de la historia de México es una lección de civismo", escribió Inzunza al recordar la intervención de Altamirano ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. También destacó el origen indígena del escritor y político guerrerense, así como su cercanía y diferencias con Benito Juárez.

Cada página de la historia de México es una lección de civismo.



Un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su discurso "Contra la amnistía", una de las más altas piezas de la oratoria nacional.... pic.twitter.com/FcPfW2Tedi — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) July 10, 2026

Contexto histórico y posicionamiento político del senador

El senador sostuvo que Altamirano, quien aprendió español durante la adolescencia, encarnó "al hombre de ideas y al hombre de acción" y recordó que ocupó los cargos de fiscal y magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citó además al escritor Manuel Gutiérrez Nájera, quien atribuyó al guerrerense buena parte de la producción literaria de su generación.

El cierre del mensaje concentró el contenido político de la publicación. Inzunza afirmó que en Juárez y Altamirano se cristaliza "una de las promesas más valiosas del republicanismo", al sostener que cualquier persona, sin importar su origen, puede imponerse "sobre los arrogantes y los poderosos" para defender el bienestar del pueblo frente "a la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora".

La referencia convirtió una conmemoración histórica en un posicionamiento político. Sin mencionar las acusaciones que enfrenta, el senador encuadró su mensaje dentro de la narrativa del movimiento gobernante, que suele presentar la disputa pública como una confrontación entre el proyecto de la Cuarta Transformación y las fuerzas conservadoras.

Inzunza fue uno de los once funcionarios mexicanos acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026 por presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde entonces dejó de asistir de manera presencial al Senado y únicamente ha participado en una sesión de forma virtual, aunque mantiene actividad esporádica en redes sociales con publicaciones centradas en literatura, filosofía y episodios de su vida personal.