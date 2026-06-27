"Era una fiesta de niños", relata rescatista tras colapso de edificio en Venezuela

En redes sociales circula un video en el que un hombre, que afirma formar parte de las labores de rescate en Venezuela, describe lo ocurrido en uno de los edificios colapsados tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

En la grabación, el sujeto señala que en el inmueble más grande que se vino abajo se realizaba una fiesta infantil al momento del derrumbe.

"En el edificio más grande que se cayó, me da mucho dolor porque estamos trabajando y los cuerpos que estamos sacando... era una fiesta de niños", dice.

Durante el video, el hombre continúa relatando la situación mientras explica las dificultades del trabajo de rescate.

"Me da mucho dolor, me dan ganas de llorar, no se imaginan... era una fiesta de niños cuando se derrumbó el edificio. Esto es muy fuerte, hay que ser duro, pero me da mucho dolor", agrega.

El hombre participa en las labores de rescate. Foto: Redes Sociales.



Asimismo, menciona que en la zona afectada ya se está utilizando maquinaria para continuar con la remoción de escombros.

"Ya están metiendo máquinas y nada que hacer, les seguiré informando y seguimos trabajando", señala al final de la grabación.

El testimonio comenzó a compartirse en distintas plataformas, donde usuarios expresaron su solidaridad con las víctimas del desastre y reconocieron la labor de todas las personas que están trabajando para ayudar en las zonas afectadas.